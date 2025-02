Alba, rotatoria di Scaparoni presto realtà? Anas promette la partenza del cantiere da aprile

Durante la seduta del Consiglio Comunale tenuta ieri, giovedì 27 febbraio, l’assessore albese alle Opere Pubbliche Edoardo Fenocchio ha illustrato l’iter di realizzazione della futura rotatoria di Scaparoni, le cui opere di adduzione sono state finanziate nella prima parte del 2024 e la cui realizzazione si è completata alla fine dell’anno.

L’AGGIORNAMENTO DELLA GIUNTA

Sollecitato da un’interrogazione della consigliera di maggioranza Rosanna Martini, l’assessore Edoardo Fenocchio ha ripercorso i più recenti passaggi compiuti per la realizzazione di quella che ha descritto "un’opera significativa, importante, molto attesa dalla popolazione e che tenta di risolvere criticità significative di un’intersezione critica e pericolosa, e che di fatto risulta essere abbastanza complessa vista anche la presenza sull’incrocio di un semaforo e di un passaggio a livello".

"Quando ci siamo insediati – ha ricordato l’assessore – abbiamo cercato di capire dove precisamente fosse giunto l’iter realizzativo dell’opera. Abbiamo avviato un'interlocuzione anche informale coi responsabili di Anas Spa e mentre sul finire dell'estate abbiamo appurato che le operazioni di competenza del Comune di Alba erano in corso di realizzazione". Di lì a poco tali lavori sono stati ultimi con la completa messa a disposizione delle aree su cui realizzare la rotatoria da parte del Comune di Alba ad Anas Spa.

"Nell'autunno e nell'inverno – ha proseguito l’assessore – è iniziata un'interlocuzione con Anas per comprendere perché l'opera non fosse già stata messa in cantiere. Non avendo avuto risposte convincenti, tramite l'intervento diretto del sindaco, abbiamo interpellato formalmente Anas. Con una nota del 12 febbraio abbiamo chiesto chiarimenti. Anas ha riscontrato che il progetto è in corso di approvazione presso la direzione generale dell’ente e pertanto il via dell'attività è programmato nel mese di aprile 2025. Continuiamo a presidiare il tema – ha concluso l’esponente della Giunta Gatto – nella speranza che quest'opera veda la realizzazione e cantierizzazione nel tempo più prossimo possibile".

IL COMMENTO DELLA MINORANZA

Quanto riferito in assemblea è stato positivamente salutato dalla minoranza in Consiglio: "Si giunge quindi al coronamento di quanto fatto dall’Amministrazione Bo – si legge in una nota firmata dai consiglieri Massimo Reggio, Emanuele Bolla, Riccardo Spolaore, Lorenzo Barbero, Nadia Gomba, Domenico Boeri, Elisa Boschiazzo e Carlo Bo –, che ha stipulato la convenzione con Anas per garantire la costruzione della rotatoria, ha eseguito la progettazione esecutiva della rotatoria, ha acquisito le aree e dato avvio ai lavori di competenza comunale. Ora Anas, grazie a tutto il lavoro svolto dalla Giunta Bo, potrà nel breve dare avvio ai lavori".

“Dopo molti anni di lavoro al seguito di Anas – proseguono la minoranza –, prendiamo atto che ad aprile inizieremo a vedere anche i mezzi dell’azienda al lavoro nell’area. Siamo soddisfatti di questo grande risultato, che è il completamento del nostro sforzo di interlocuzione con Anas. Vigileremo affinché ad aprile si verifichi quanto annunciato dall’assessore Fenocchio e promesso dall’Anas, nella speranza che finalmente dalle parole si passi ai fatti.”