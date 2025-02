Bra, tributo in divisa dei Vigili del Fuoco per l’addio al volontario Lorenzo Messa

È stata una giornata lunga e triste per i Vigili del fuoco di Bra e per il mondo del volontariato cittadino.

Quella di giovedì 27 febbraio è stata la giornata dell’addio a Lorenzo Messa, il volontario di 70 anni, abbracciato per l’ultima volta dalla sorella Claudia con il marito Sergio, dai nipoti Mara e Marco, oltre che da parenti e tanti amici.

Tutti in preghiera nella chiesa della Beata Vergine del Rosario in Bescurone per ricordare un uomo sempre in prima linea, con l’entusiasmo di chi ama mettersi al servizio degli altri. Una cerimonia semplice, ma fortemente significativa, e che ha mostrato la grande partecipazione del mondo del volontariato di Bra nel cordoglio in questo triste lutto per i Vigili del fuoco.