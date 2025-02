Da lunedì al via i lavori di riasfaltatura a Savigliano

A partire da lunedì 3 marzo, la ditta “Nordex” avvierà i lavori di riasfaltatura di alcune strade di Savigliano: si partirà da viale del Sole per poi procedere su altre zone cittadine, coprendo una vasta area di Savigliano.

Le operazioni si protrarranno per tutto il mese di marzo ed inizio aprile (in relazione anche alle condizioni meteo) con interruzione dal 13 al 17 marzo, in occasione del “Mag”.

I lavori sono finanziati da E-distribuzione: servono a ripristinare il manto stradale precedentemente interessato dal passaggio dei cavidotti di E-distribuzione nel sottosuolo. A coordinare le operazioni ed il programma dei lavori è l'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici del Comune di Savigliano.

"Le asfaltature – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio – interesseranno tutta la larghezza della strada, esclusi marciapiedi, e comporteranno anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, che verrà eseguita nell'immediato. Nel dettaglio, con un apposito macchinario, una fresatrice, verrà rimossa la parte superficiale della strada, poi il suolo verrà reso uniforme con l’uso dei rulli e successivamente sarà steso il manto di asfalto. Si cercherà di garantire, quando possibile, la percorribilità a senso unico alternato".

"Ci scusiamo per i disagi alla circolazione – aggiunge Brizio – ma si tratta di lavori indispensabili. È un ottimo risultato raggiunto tra il nostro Comune ed E-distribuzione, che ringraziamo per la proficua collaborazione".