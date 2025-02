Eletto il nuovo direttivo del Consorzio Turistico Valle Maira: Giovanni Neyrone confermato presidente

Giovedì 27 febbraio si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci del Consorzio Turistico Valle Maira, in cui sono stati eletti i rappresentanti del Consiglio Direttivo ed è stato nominato il Presidente.

Il nuovo Direttivo, in carica per il biennio 2025/26, risulta così composto: Alessandro Agnese, Giovanni Neyrone, Chiara Isaia, Marco Andreis, Mario Alifredi, Livio Belliardo, Gabriele Garlappi, Brignone Umberto.

Viene confermato il presidente Giovanni Neyrone, mentre la vicepresidenza viene assunta da Agnese Alessandro.

In sede di Assemblea è stato approvato all’unanimità il bilancio 2024 e sono state elencate e discusse le numerose attività svolte dal Consorzio. In particolare è stato illustrato il progetto di riqualificazione della rete sentieristica, le attività di marketing e promozione svolte in Italia e all’estero, le attività degli uffici turistici e i progetti per il biennio 2025/2026.