Racconigi, un campanile come casa per una coppia di cicogne

Un campanile come casa per una coppia di cicogne. Guardano Racconigi dalla cima della chiesa intitolata a San Giovanni Decollato, dove hanno deciso di fare il nido. Ma le cicogne sanno che qui hanno il loro habitat ideale.

Una presenza di buon auspicio, che è diventata parte del contesto urbano. E se i bambini ne restano incantati, non mancano gli adulti che si ritrovano a loro volta col naso all’insù, rapiti dall’eleganza di quei voli. Uno spettacolo che sempre incanta.

La cicogna bianca

Grande, elegante, maestosa, la cicogna bianca (Ciconia ciconia) è uno degli uccelli più ammirati e amati dagli uomini di tutti i tempi. È da sempre considerata una specie porta fortuna, perché simbolo di felicità e fecondità. La presenza di questa specie è anche un indicatore significativo di un ecosistema sano. La cicogna è inconfondibile per il suo piumaggio che più che bianco è candido e per le sue dimensioni: raggiunge anche i 115 centimetri di lunghezza per un’apertura alare superiore ai 160 centimetri. La cicogna bianca, in piedi, può essere alta oltre un metro.

Le cicogne in Italia

Le fonti storiche attestano la presenza della cicogna bianca in epoca romana (dal I secolo a.C.) sino al Quattrocento. Ma è solo dalla fine degli anni Cinquanta, in Piemonte, che la cicogna bianca è tornata a nidificare, grazie all’opera e all’impegno concreto della Lipu e del Centro cicogne e anatidi di Racconigi. La cicogna bianca trascorre l’inverno nell’Africa tropicale, migra in primavera lungo gli stretti del Bosforo e di Gibilterra, e alcune lungo lo stretto di Messina. Nidifica in Europa, soprattutto nelle regioni dell’Est. Nel nostro continente si contano 220mila coppie, mentre in Italia abbiamo superato le 200 coppie.

Il nido

Nidifica in zone agricole aperte dove può avere facilmente accesso a terreni acquitrinosi e paludi. Il nido è spettacolare, può superare i due metri di diametro ed è costruito su alberi, pali elettrici, campanili e abitazioni, ogni anno fanno una sola covata di 3-6 uova. La schiusa ha luogo dopo circa un mese e i giovani lasciano il nido dopo circa 8-10 settimane, mentre per cominciare a riprodursi devono aspettare fino ai 4 anni di età. Le cicogne tornano a nidificare ogni anno nello stesso posto, ci sono addirittura casi di nidi utilizzati in modo continuo da centinaia di anni. Le cicogne bianche sono tendenzialmente monogame: una volta formata la coppia, restano assieme per tutta la vita. Tenerezza.