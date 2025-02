Ricco calendario di eventi per il mese di marzo con il Consorzio Valle Stura Experience

Il Consorzio Valle Stura Experience è lieto di presentare un ricco calendario di eventi per il mese di marzo, pensato per offrire esperienze autentiche e coinvolgenti immerse nella natura e nella cultura locale.

Sabato 1 e domenica 2 marzo, alle ore 10:30 e 15:30, si svolgeranno le visite guidate a Palazzo Borelli, un’occasione per scoprire la storia e l’architettura di uno dei gioielli della valle. Inoltre, martedì 4 marzo alle ore 14:30, sarà possibile partecipare a una visita con guida escursionistica alle suggestive rovine del Forte di Demonte, un tuffo nel passato dove scoprire la storia del nostro territorio.

Mercoledì 5 marzo, alle ore 20:15, presso la Porta di Valle – Valle Stura, si terrà un laboratorio dedicato agli amanti del gusto. I partecipanti avranno l’occasione di scoprire e degustare le diverse varietà di miele e imparare a valorizzarle con abbinamenti in cucina, attraverso un viaggio sensoriale tra dolcezza e creatività.

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo alle ore 15:00, è prevista un’escursione guidata o una ciaspolata in caso di neve, accompagnati dalla guida escursionistica Luca Franco. Lungo il percorso, verranno letti testi dedicati alla montagna, creando un’atmosfera intima e riflessiva. La giornata si concluderà con una cena in una locanda occitana, dove i sapori della tradizione si fonderanno con il piacere della condivisione. Sabato 9 marzo, alle ore 11:00, il rifugio Dahu de Sabarnui ospiterà lo scultore Barba Brisiu. In questa occasione speciale, verrà realizzata un’opera in legno, in occasione dell’inizio del progetto Far na novo veio en val esturo.

Infine, Giovedì 20 marzo prenderà il via un laboratorio in tre lezioni dedicato alla creazione del proprio liquore artigianale. Un percorso affascinante che guiderà i partecipanti attraverso i sapori e le erbe della valle, concludendosi il 17 aprile con una cena finale e la degustazione del liquore prodotto.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, vi invitiamo a contattarci al numero +39 328 2032182 o via email a portadivalle@vallesturaexperience.it .

Vieni a vivere la Valle Stura in modo autentico: natura, tradizione e sapori ti aspettano!