Incontri settimanali con lo Yoga della risata al club di Cuneo

Lo yoga della risata è una disciplina che abbina le respirazioni yogiche con la risata.

L'obiettivo è di aiutare le persone a portare la risata nella vita quotidiana, con tutti i benefici sia fisici (maggiore produzione di endorfine e serotonina, riduzione del cortisolo, ecc.) ed emotivi (riduzione dello stress, miglioramento delle relazioni sociali, ecc.) che vengono attivati dalla risata.

A Cuneo è aperto un Club di Yoga della risata, Bravochiride. Gli incontri sono settimanali, in via Barbaroux, 1 (c/o Take5). La prossima sessione di yoga della risata sarà Martedì 4 marzo ore 20.30, perché come dicono gli organizzatori "ridere in compagnia è meglio".

Per info, Roberto 366.2086328