“Natura in uno Scatto”: arte e solidarietà alla scuola secondaria di Dronero

È stata intitolata “Natura in uno Scatto” la suggestiva esposizione di foto e quadri opere dell’artista valmairese Silvana Cesano, allestita fino al 15 febbraio presso i locali della scuola secondaria di Dronero dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Giolitti”.

Le opere sono state offerte alla scuola dall’autrice per essere messe in vendita, destinando il ricavato all’acquisto di materiale strumentale per la classe di percussioni della scuola secondaria.

“Grazie alla generosità del personale scolastico - ci raccontano dall’Istituto Comprensivo - delle famiglie degli alunni e della stessa Silvana Cesano, unite alla delicatezza e originalità delle sue opere, è stato possibile raccogliere una cifra che ha contribuito in maniera significativa alla copertura della spesa sostenuta dalla scuola per l’acquisto di un nuovo xilofono destinato alla classe di percussioni del percorso a indirizzo musicale della scuola secondaria di Dronero.”

Il nuovo strumento è stato “collaudato” durante una lezione di orchestra a cui ha assistito emozionata l’autrice delle opere, molto colpita dalla bravura e dalla qualità dell’esecuzione dei giovani musicisti.

“Dall’unione dell’arte in tutte le sue sfumature nasce sempre una perfetta melodia.” La dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola, insieme ai docenti di strumento ed a tutti alunni ci tengono a ringraziare Silvana Cesano per la grande generosità.