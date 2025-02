L'Alba Calcio Special sfida l’Insuperabili A: a Orbassano una partita di calcio che va oltre la semplice competizione sportiva

Sabato 1 marzo, alle ore 11:15, ad Orbassano, si terrà un incontro davvero speciale: l’Alba Calcio Special sfiderà l’Insuperabili A in una partita di calcio che va ben oltre la semplice competizione sportiva.

L’Alba Calcio Special è una squadra composta da ragazzi ospiti del Centro Riabilitativo Ferrero, un gruppo che attraverso lo sport vive esperienze uniche di inclusione e crescita personale. Questa formazione, che rappresenta un esempio di coraggio e determinazione, affronterà la squadra dell’Insuperabili A, un altro team di grande valore che promuove lo sport inclusivo con un impegno costante nel dare opportunità a chiunque desideri praticare il calcio, a prescindere dalle difficoltà fisiche o sociali.

Il match si preannuncia emozionante, non solo per il valore sportivo che entrambe le squadre sapranno esprimere, ma anche per il messaggio che questa sfida porta con sé: quello di abbattere le barriere e promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. Una partita che non si gioca solo sui campi, ma che risuona nel cuore di tutti coloro che credono che lo sport debba essere accessibile a tutti, senza distinzioni.

L’appuntamento di sabato mattina ad Orbassano è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio e per chi vuole vivere una giornata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione. Una sfida che, al di là del risultato finale, segnerà un ulteriore passo avanti nella promozione dell’integrazione sociale attraverso il calcio, con un messaggio forte di speranza e unità.

Non mancate a questa giornata di sport, emozioni e solidarietà. Sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica e sostenere questi ragazzi straordinari che, ogni giorno, con forza e impegno, ci insegnano il vero spirito sportivo.