Marta Bassino trentaduesima nella discesa che ha aperto il weekend di Coppa del mondo a Kvitfjell

Terza vittoria stagionale per Cornelia Huetter, nella prima discesa di Kvitfjell, che restringe la forbice con la vetta della classifica di specialità, avvicinandosi a Federica Brignone, oggi quinta, fuori dal podio per soli 11 centesimi.

Solo quattro, invece, i centesimi che lasciano anche Sofia Goggia a bocca asciutta. La bergamasca termina al quarto posto a causa dell’inserimento in seconda piazza della tedesca Emma Aicher, scesa con il pettorale numero 27 e piazzatasi a soli 15 centesimi dalla Huetter. Al terzo posto finisce la neo campionessa del mondo Breezy Johnson, a 40 secondi dall’austriaca.

Niente podio per l’Italia, quindi, mentre arriva un sesto posto per Laura Pirovano, a 55 centesimi dalla vincitrice, solo quattro in più di Federica Brignone.

Diventa cortissima la classifica di specialità, che vede ancora al comando Brignone con 334 punti, contro i 310 di Goggia, al secondo posto, e i 308 di Huetter, al terzo. La lotta per la coppa è racchiusa a queste tre atlete. Si stacca invece Lara Gut-Behrami, che si piazza 12/a nella gara odierna e rimane a 197 punti in classifica.

Nella generale, invece, allunga Brignone, sempre al comando con 1044 punti, contro gli 831 di Gut-Behrami. Sono quindi 213 le lunghezze che separano le due maggiori contendenti alla vittoria finale. Terza è Ljutic con 753 punti, oggi non in gara.

Le altre azzurre: Nicol Delago è 17/a a 1″25 dalla vetta, 19/a la sorella Nadia a 1″36, mentre è 22/a Elena Curtoni a 1″52.

Più attardata Marta Bassino, trentaduesima a 2″16, così come Vicky Bernardi a 2″89 e Roberta Melesi a 3″12.