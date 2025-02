Questa sera alle 21 nuova puntata di “Time Out”: ospiti Margarita Martinez, Sonia Candi e Dino Guadalupi

Come tutti i venerdì, ritorna anche questa sera alle 21 “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. L’ospite in studio per questa 18^ puntata stagionale sarà la schiacciatrice della Honda Olivero Cuneo Margarita Martinez. Con la banda colombiana delle “Gatte” si parlerà ovviamente anche della salvezza ottenuta appena due giorni fa dal Cuneo.

Due i collegamenti in programma: il primo vedrà protagonista la centrale della Megabox Ond. Savio Vallefoglia Sonia Candi, mentre il secondo raggiungerà l’allenatore dell’Hermaea Olbia Dino Guadalupi. Queste, invece, le interviste che andranno in onda nel corso della puntata: Emilio Manini e Patrizio Bianco (Honda Olivero Cuneo), Sofia D’Odorico (Wash. Pinerolo), Sofia Monza (Futura B.A.), Federica Pelloni e Enrico Barbolini (Uyba Busto Arsizio), Alice Farina (Bergamo), Dana Schmit (BAM Mondovì).

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.