Alba, per "Non solo marzo" l'incontro “All eyes on – Diario di un’infermiera a Gaza"

L’Ufficio della Pace, in collaborazione con l’Assessorato al Protagonismo giovanile, a sostegno di Medici Senza Frontiere, in occasione della rassegna “Non solo marzo” organizza l’incontro “All eyes on – Diario di un’infermiera a Gaza" venerdì 7 marzo alle ore 21 in Sala Riolfo.

La serata si prefigge di raccontare e far conoscere una zona di mondo contrassegnata da guerra e violenza e come il lavoro degli operatori sanitari sia complesso e delicato. Per farlo, Silvia Dellapiana dialogherà con Martina Marchiò, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere.

Martina Marchiò, torinese classe 1991, lavora con Medici Senza Frontiere dal 2017 e ha operato in numerosi scenari di emergenza in Africa, Messico, Grecia e Bangladesh. Nell’aprile e maggio 2024 è stata a Gaza, testimone diretta delle drammatiche condizioni della popolazione e degli operatori sanitari. Dalla sua esperienza in Palestina ha tratto il libro “Brucia anche l’umanità. Diario di un’infermiera a Gaza” (Infinito Edizioni).

Silvia Dellapiana ha studiato Scienze Internazionali presso Università degli Studi di Torino, è stata volontaria tra Palestina, Grecia e Libano. A novembre ha ricevuto il Premio internazionale del volontariato Focsiv, un importante riconoscimento che viene assegnato in occasione della Giornata mondiale del volontariato.

“Portare ad Alba la testimonianza di chi ha vissuto in prima persona situazioni di emergenza umanitaria è fondamentale per aprire i nostri orizzonti e sviluppare una maggiore consapevolezza, soprattutto tra i giovani, su contesti così diversi ma importanti da conoscere - dichiarano l’Assessora al Protagonismo giovanile Lucia Vignolo e l’Assessora alle Politiche sociali Donatella Croce -. Come Amministrazione e come Ufficio Pace, crediamo nel valore dell’informazione e nell’importanza di un confronto su temi cruciali come questi. Questa serata sarà un'opportunità per ascoltare una voce diretta e per essere un po’ di più cittadini del mondo".