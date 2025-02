Prevenzione tumori, Aiom, Airc e Fondazione Aiom a Trieste con Nave Amerigo Vespucci

(Adnkronos) - La prevenzione contro il cancro 'naviga' insieme a Nave Amerigo Vespucci, un vero e proprio orgoglio italiano, e al 'Villaggio IN Italia', in occasione dell'arrivo sulla costa triestina del 'Tour Mediterraneo'. L'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Aiom saranno infatti presenti da sabato 1 a lunedì 3 marzo a Trieste al 'Villaggio IN Italia' (Riva del Mandracchio, piazza Unità d’Italia) nella tappa del 'Tour Mediterraneo' del veliero più bello del mondo. Gli oncologi medici per 3 giorni forniranno consigli ai cittadini e i volontari distribuiranno materiale informativo legato alla prevenzione. Tre tumori su 10 nel nostro Paese sono causati dalla dieta scorretta, ricorda una nota. Nove diagnosi di cancro del polmone su 10 sono determinate dal fumo di sigaretta, che è fortemente associato anche ad altre neoplasie e a malattie cardiovascolari e respiratorie. E il consumo di alcol è correlato a ben 7 tipi di carcinoma. Nonostante queste evidenze, in Italia quasi il 60% degli adulti consuma alcol, il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso, il 28% è sedentario, il 24% fuma.

"Siamo orgogliosi di essere i partner scientifici in questa esperienza itinerante del 'Tour Mediterraneo' di Nave Amerigo Vespucci e del 'Villaggio IN Italia' - afferma Francesco Perrone, presidente nazionale Aiom - E' un'occasione unica per essere al fianco delle istituzioni e trasmettere ai cittadini i messaggi chiave della prevenzione oncologica, che è fondamentale. Nel 2024, in Italia, sono state stimate 390.100 nuove diagnosi di tumore. Il 40% dei casi può essere evitato con l'adozione di stili di vita sani, affiancata dall'adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce. Per contrastare i comportamenti scorretti serve una vera e propria rivoluzione culturale che deve interessare i cittadini di ogni età, a partire dai giovanissimi. La sostenibilità del Servizio sanitario nazionale passa in maniera significativa attraverso la prevenzione primaria e secondaria e le campagne di sensibilizzazione che vanno in questa direzione sono un investimento indispensabile. L'alleanza tra il mondo della medicina e le istituzioni non può che rappresentare un binomio vincente per promuovere gli stili di vita sani".

Dopo il Tour mondiale 2023-2025, la Nave Amerigo Vespucci fa ritorno nel nostro Paese per condividere con gli italiani nel 'Tour Mediterraneo' le meraviglie scoperte lungo il suo viaggio. Questa nuova avventura tocca 17 città, di cui 15 italiane a partire da Trieste, e vede la presenza del 'Villaggio IN Italia', luogo di racconto e condivisione dell'esperienza del Tour mondiale della Vespucci, mirata alla promozione delle eccellenze italiane e del made in Italy.

"Ricerca e prevenzione sono i cardini per affrontare il cancro e per riuscire a renderlo sempre più curabile - sottolinea Andrea Sironi, presidente Fondazione Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro - Da sessant'anni Airc sostiene con continuità la ricerca oncologica indipendente per conoscere e curare sempre meglio il cancro. Un impegno straordinario che si è tradotto in un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi di euro e solo per quest'anno ci ha permesso di destinare 141 milioni di euro a sostegno di 5.400 ricercatori al lavoro in 96 istituzioni prevalentemente pubbliche. Per affrontare il cancro è necessario uno sforzo collettivo che superi i confini dei singoli Paesi, serve fare rete e avere una visione globale, elementi che caratterizzano anche il Tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci. E' necessario un forte spirito di squadra, lo stesso che ci ha portato a stringere la collaborazione con Aiom per promuovere progetti di prevenzione che possano atterrare sui nostri territori, come accadrà a Trieste con la prima tappa del 'Tour Mediterraneo'. Tutti noi possiamo fare la nostra parte per mantenerci in salute e ridurre il rischio di cancro, conoscenza e consapevolezza sui temi della salute sono centrali e per questo vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra azione su questo fronte. Ringraziamo Aiom, la Presidenza del Consiglio e tutti i ministeri coinvolti per averci portato a bordo di questo importante progetto".

"E' nostro dovere utilizzare tutti gli strumenti per raggiungere i cittadini - evidenzia Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom - Le regole della prevenzione sono molto semplici, ma troppo spesso restano inascoltate. Una sigaretta contiene non solo tabacco, ma anche un numero altissimo di elementi dannosi e nocivi per l'organismo. A ogni boccata, durante la combustione, si sprigionano più di 4mila sostanze chimiche. Per ogni settimana di fumo si perde 1 giorno di vita. Non fumare è il miglior modo per ridurre il rischio di sviluppare moltissime forme di tumore. Ed è dimostrato che la dieta mediterranea consente di ridurre del 10% la mortalità per cancro. Si basa essenzialmente su frutta, verdura, legumi, cereali, olio extravergine di oliva e pesce, senza escludere latte, latticini, carne e uova. Oltre alla dieta scorretta, anche la sedentarietà rappresenta un fattore di rischio per sovrappeso e obesità e, quindi, per lo sviluppo del cancro. Il movimento fisico esercita effetti preventivi e terapeutici e può essere paragonato a un farmaco che, opportunamente somministrato - conclude - previene gravi malattie".