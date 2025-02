Simone Grazioso porta le Langhe ad un passo dalla vittoria di Masterchef 14

Non riesce nell'impresa di vincere i 100.000 euro in palio, ma Simone Grazioso, 36enne impresario edile nato e cresciuto ad Alba e trasferitosi per amore e lavoro in quel di La Morra ha tenuto alta la bandiera delle Langhe fino all'ultimo piatto. Un grandissimo percorso quello percorso da Grazioso in questi 5 mesi, che lo hanno visto entrare in punta di piedi, senza alcuna apparente velleità, per poi pian piano emergere sgomitando.

È stato un concorrente fuori dagli schemi, Simone. Lui che si è definito "un piemontese atipico", alla fine ha fatto scoprire la sua autentica Piemontesità, mettendo nei suoi piatti tutto l'amore per la terra in cui è cresciuto e vive.

Inizia alla grande la Finale per Simone Grazioso, che si sbarazza degli altre tre concorrenti nella Mistery Box iniziale volando dritto in balconata con la certezza di essere sul podio di Masterchef 14.

Una Mistery Box stellata, come la serata conclusiva del cooking-show di Sky Uno. I quattro concorrenti dovevano replicare un piatto complicatissimo dello chef Mauro Colagreco del Mirazur di Mentone, ristorante 3 Stelle Michelin. In Costa Azzurra Colagreco è soprannominato "il giardiniere con la giacca da chef" proprio per la particolarità che lo contraddistingue: il Mirazur, prima che un ristorante è un enorme orto nel quale lo chef coltiva tutte le materie prime ortofrutticole che propone ai clienti.

I concorrenti dovevano cucinare un piccione ripieno, da disossare, cotto in un cedro. Il tutto in 75'. Simone è stato il più bravo e veloce fin dall'inizio: 13 minuti per disossare il piccione, ripieno con una farcia a base di castagne, prugne, vitello e pistacchi che ha mandato in visibilio i tre giudici. Ma anche Colagreco. Come contorno una chips di topinambour.

Il suo piatto ha ottenuto solo sì. Per Giorgio Locatelli è stato "un super lavoro", ma è da Bruno Barbieri che l'albese ha ottenuto il miglior giudizio: "Hai la tradizione nelle corde e nell'anima. Il tuo era un ripieno molto francese". Promosso a pieni voti, Grazioso ha atteso gli altri due sfidanti decretati dall'Invention test: Jack e Anna che hanno eliminato Mary.

Prima dell'ultimo atto è stato chiesto ad ognuno di definire con una frase il loro percorso a Masterchef: "Un percorso indimenticabile", ha detto Simone. Poi una grande emozione quando in studio lo hanno raggiunto la moglie Alessia insieme con la figliaSabrina, emozionatissima, alla quale la mamma ha raccontato che il papà era stato via "per fare un lavoro". Con loro la mamma di Alessia: "Simone è il genero migliore che potessi desiderare - ha detto la suocera -. È entrato in punta di piedi in un momento della mia vita difficilissimo, ero rimasta vedova da poco, e ha saputo riportare la gioia in famiglia".

Il titolo del menù preparato da Simone Grazioso per la finale è stato "Un giro nelle Langhe": "Sapori della terra in cui sono nato e cresciuto - la spiegazione - che ti riportano a casa: per me casa è la famiglia". Ed effettivamente i piatti parlavano esclusivamente langarolo, dal "Vitello che abbraccia il tonno", all'"Alba nel piatto" a base di raviolo morbido con tartufo bianco dedicata alla capitale delle Langhe.

Il secondo presentato da Grazioso è stato "Anatis",anatra cotta a bassa temperatura con il suo fondo, funghi porcini, scalogno e peperoni gialli di Carmagnola. Infine, il dessert, che Simone ha chiamato "Il mascarpone incontra il Barolo", dedicato allo suocero scomparso e tipicamente delle Langhe.

Poi l'attesa e l'ultimo verdetto dei tre giudici: il vincitore di Masterchef 14 è Anna.