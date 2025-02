Verduno, la Strada Provinciale 7 chiusa al traffico per il recupero dell’autocisterna finita fuori strada questa mattina

Potrebbero protrarsi sino a tarda sera le operazioni in corso lungo la Strada Provinciale 7 per il recupero dell’autocisterna che intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 28 febbraio , è finita fuori strada nella zona di regione Piana a Verduno , tra l’uscita dell’autostrada Asti-Cuneo e la rotatoria che conduce all’ospedale "Ferrero".

Importante lo schieramento di mezzi al lavoro da alcune ore per il recupero dell’autoarticolato, andato a finire nella bealera che in quel tratto costeggia la trafficata provinciale.

Sul posto sono infatti presenti due autobotti, che sotto la vigilanza di tecnici Arpa sono impegnate nelle operazioni di recupero del liquidi contenuti nella cisterna (prodotti per il trattamento del legno) insieme ad altrettante autogrù del soccorso stradale Rivoira, chiamate a tentare di sollevare e riportare il mezzo sulla carreggiata, dovendo peraltro operare in un punto dove è presente una linea dell’alta tensione: condizione che ha richiesto l’intervento di tecnici Enel, chiamati a scollegarla per consentire di operare in sicurezza ai suoi piedi .

Da metà pomeriggio l’importante collegamento è così chiuso al traffico e, secondo quanto confermato dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo, potrebbe rimanerlo sino a tarda sera.