Inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile a Savigliano

Sarà inaugurata domenica 2 marzo a Savigliano la nuova sede della Protezione Civile di via Alba, appartenente al Gruppo intercomunale ‘Unione Terre della Pianura’, che comprende, oltre a Savigliano, anche Marene e Monasterolo di Savigliano.

L'evento sarà un'occasione per celebrare il lavoro svolto in questi mesi dai volontari, festeggiare insieme a tutti gli attori che hanno contribuito al rafforzamento del Gruppo e condividere, con le altre realtà impegnate nella sicurezza dei cittadini, la vocazione dei volontari.

Il presidente della Protezione Civile dell’Unione Terre della Pianura è il sindaco Antonello Portera, affiancato dai sindaci di Marene, Alberto Deninotti, e di Monasterolo di Savigliano, Giorgio Alberione.

Marco Biolatti, coordinatore dei volontari: "Domenica celebriamo il trasloco nella nuova sede che è un trasferimento temporaneo nel capannone di via Alba.

Il Comune ha preso in affitto la struttura, attualmente condivisa con l'Ente Manifestazioni e la squadra dei cantonieri comunali.

Dovrebbe comunque essere una soluzione provvisoria, poiché l'amministrazione comunale saviglianese ha intenzione di identificare una sede a uso esclusivo del gruppo.

Infatti – spiega Biolatti - nel bilancio 2025 sono stati già stanziati 250mila euro per il progetto e prossimamente verrà avviata la progettazione per riqualificare un edificio di proprietà.

Ci spostiamo quindi temporaneamente in via Alba – continua Biolatti – perché la nostra sede precedente, situata in piazza Nizza nel complesso San Domenico, sarà restaurata per ospitare le aule dell’Università".

Con l’inaugurazione di domenica 2 marzo, il Gruppo desidera anche ringraziare i 60 volontari dell’Unione, distribuiti nei tre comuni di Marene, Monasterolo e Savigliano.

“I tre Comuni, - racconta Biolatti - nel 2006, hanno deciso di affidare, alla Protezione Civile la gestione delle emergenze con le tre squadre distribuite sui tre territori.

Nelle zone di competenza, i volontari intervengono soprattutto in caso di alluvioni, essendo il territorio attraversato da tre fiumi. Sono inoltre operativi in caso di eventi ad impatto territoriale, affiancando le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Locale coordinata dal comandante Davide Scicolone.

Il prossimo impegno sarà garantire la sicurezza durante la Fiera della Meccanizzazione di Savigliano.

Attualmente, il Gruppo dispone di cinque mezzi 4x4, tra cui fuoristrada e pick-up, un’autovettura, una torre faro e un’idrovora carrellata.

Grazie a un contributo di 30mila euro da parte dell’Unione dei tre Comuni, della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, entro l’estate arriveranno un’altra torre faro e un’idrovora. Inoltre, sono disponibili due sollevatori telescopici, uno di proprietà del Comune di Savigliano e un secondo del Comune di Marene”.

La giornata di domenica sarà anche un momento per rafforzare l’adesione dei volontari delle tre squadre comunali e per ricordare Danilo Comino, ex coordinatore dei volontari, scomparso lo scorso anno.

"Un ringraziamento – sottolinea Biolatti – va a Giuseppe Cobisi, caposquadra del gruppo di Savigliano e vice coordinatore, che è stato determinante per il trasloco."

La Protezione Civile dell’Unione Terre della Pianura è impegnata anche in attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Durante la Festa del Pane di Savigliano, prevista per ottobre 2024, è stato portato avanti un progetto sull’invecchiamento attivo finanziato con fondi regionali.

È stato anche acquistato un gazebo, preparato materiale informativo e creato uno stand itinerante per far conoscere alla popolazione le attività della Protezione Civile.

Inoltre, all’inizio di febbraio, è stato inaugurato un laboratorio extracurriculare di tecnologia e materie Stem alle scuole medie ‘Marconi’ dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni.

Il laboratorio, nell’ambito del tema "Cura del territorio", ha permesso agli studenti di conoscere la struttura nazionale della Protezione Civile e di simulare, tramite visori di realtà aumentata, il comportamento corretto in caso di alluvione.

Per l’inaugurazione è atteso il prefetto della Provincia di Cuneo, Mariano Savastano con autorità civili, militari e religiose e rappresentanti di associazioni di volontariato a sottolineare l’importanza di questo momento per la comunità e per il futuro della Protezione Civile locale.

Programma della giornata:

alle 10,30 ritrovo nella sede di via Alba,

Seguiranno saluto delle autorità,

consegna da parte dei sindaci dell’Unione di un pensiero ai volontari,

taglio del nastro e benedizione della nuova sede,

scatto fotografia celebrativa volontari “Terre della Pianura” e referenti “Com 11”;

Rinfresco offerto dai volontari.