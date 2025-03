Per la Fiera di Cioccolato a Borgo la mostra degli artisti locali dal titolo "Arte è vita"

A marzo a Borgo San Dalmazzo il 22 e 23 torna l’appuntamento con la Fiera del Cioccolato.

Un'occasione gradita a un gruppo di artisti locali per farsi conoscere ed esporre le proprie opere.

"Noi artisti locali - scrivono - , che da anni partecipiamo attivamente come espositori in fiera, abbiamo pensato quest’anno di ricordare il nostro amico e pittore Stefano Barale, purtroppo mancato a dicembre dello scorso anno, esponendo i suoi quadri insieme ai nostri come se fosse ancora tra noi".

Il titolo della Mostra sarà “Arte è vita”, per coinvolgere il pubblico e trasportarlo nel nostro concetto di vita, inteso quale risveglio interiore e motivo di forza da trasmettere agli altri.

"Vogliamo mostrare una parte di Stefano, personaggio molto conosciuto a Borgo, di cui poco si sapeva del suo spirito creativo e romantico. I suoi dipinti raccontano di vita semplice nelle nostre vallate, abitate da persone che amavano la loro terra, di cui i ruderi ne sono la testimonianza. I soggetti dipinti non erano precostituiti, ma venivano realizzati recandosi in mezzo alla natura. La dipingeva, portandola poi tra i suoi compaesani per farne momento di incontro e condivisione. Amico sincero, conoscitore del cuore di chi incontrava, apprezzava le persone per il loro comportamento e le azioni, non per l'abito".