Un tuffo nel Barocco: la Chiesa di Santa Maria della Pieve apre le porte con il FAI Giovani di Cuneo

Domenica 9 marzo, il Gruppo FAI Giovani di Cuneo invita tutti a una visita straordinaria alla Chiesa di Santa Maria della Pieve, gioiello barocco nel cuore della città.

Un'occasione unica per scoprire uno degli edifici religiosi più affascinanti del centro storico cuneese, anticamente parte dell'attiguo Collegio dei Gesuiti, oggi sede del Palazzo Comunale. Le visite guidate, aperte a tutti, saranno condotte dai volontari del FAI Giovani, appassionati narratori che sveleranno la storia e i segreti di questo luogo ricco di fascino. I visitatori potranno ammirare gli splendidi affreschi della navata e le ricche decorazioni che fanno di questa chiesa un esempio mirabile di architettura barocca. Un’esperienza sensoriale completa, resa ancora più suggestiva dalla musica del maestoso organo del 1874, opera della ditta Fratelli Vittino di Centallo, posto in tribuna, che risuonerà per l’occasione accompagnando i visitatori nella scoperta degli interni.

Programma delle visite:

Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (ultimo ingresso)

Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (ultimo ingresso)

Durata della visita: circa 30 minuti

Informazioni pratiche:

Contributo minimo suggerito: 5€ (iscritti FAI 3€)

Prenotazioni consigliate: cuneo@faigiovani.fondoambiente.it

Possibilità di iscriversi al FAI in loco: quota di benvenuto per l'iscrizione FAI Giovani a 15€ (dai 18 ai 35 anni)

L'evento rappresenta un'opportunità per riscoprire la storia e la bellezza del nostro territorio, sostenendo al contempo la missione del FAI nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano