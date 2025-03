NextGenAI: gli studenti del Soleri-Bertoni di Saluzzo protagonisti al Summit di Milano

Dal 31 gennaio al 3 febbraio, il Centro Congressi MiCo di Milano ha ospitato il Summit NextGenAI, un evento di respiro nazionale che ha coinvolto studenti da tutta Italia per esplorare il potenziale dell’intelligenza artificiale nell’apprendimento e nella creatività. Tra i partecipanti, anche quattro studenti del Liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo: Martina Ponso, Chiara Dossetto, David Sipos della classe 4LA e Umberto Cavallo della classe 4A, accompagnati dal prof. Simone Camosso, membro del Team Digitale.

L’evento si è rivelato un’esperienza intensa e formativa, capace di ampliare gli orizzonti sul futuro dell’AI e sul suo impatto nella didattica. Tra conferenze e laboratori, gli studenti hanno potuto approfondire come l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare i metodi di insegnamento, supportare i docenti e ottimizzare l’organizzazione della vita scolastica.

Nella prima parte del Summit, i ragazzi e i docenti hanno seguito interventi di esperti del settore, analizzando applicazioni dell’AI non solo nel mondo della scuola, ma anche in numerosi altri ambiti. Successivamente, mentre i docenti proseguivano il loro percorso di formazione, gli studenti sono stati coinvolti in sessioni di brainstorming e progettazione. Divisi in gruppi, hanno elaborato idee innovative per l’integrazione dell’AI nella scuola del futuro, affrontando temi come l’inclusione degli studenti con difficoltà, la gestione delle attività scolastiche e il miglioramento delle strategie didattiche.

A dimostrazione dell’alto livello di coinvolgimento, nell’ultima giornata del Summit sono state presentate le dieci proposte più significative, destinate a diventare riferimenti concreti per le future politiche educative sull’AI. A dare ulteriore prestigio all’evento, la presenza di figure di spicco come il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, la linguista ed ex ministra Stefania Giannini e il filosofo Luciano Floridi, tra i massimi esperti di etica digitale e intelligenza artificiale.

“L’esperienza è stata ricca ed ‘arricchente’”, raccontano gli studenti del Soleri-Bertoni, entusiasti per l’opportunità avuta. “Ringraziamo l’organizzazione del Summit, il Ministero e il nostro istituto per averci permesso di partecipare a un evento così stimolante e formativo”.