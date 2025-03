Cuneo, la panetteria “Forno Franco” celebra i primi 40 anni di attività

Cade oggi, sabato 1° marzo, il quarantesimo anniversario dell’apertura del “Forno Franco”, attività di panetteria con sede in corso Nizza 45 a Cuneo, gestita da Franco e Silvana assieme ai collaboratori Luca e Valeria.

“Dal 1985, quando abbiamo iniziato l’attività, siamo ancora qui per offrire alla nostra gentile clientela i nostri prodotti – scrivono Franco e Silvana in occasione della sentita ricorrenza -. Cogliamo l’opportunità di ringraziare tutti per la fiducia e la fedeltà accordataci!”.

Anche dalla nostra redazione l’augurio di tanti altri anni di meritate soddisfazioni.