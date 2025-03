Volley A1F. Gatte in trasferta a Pesaro per l’ultima giornata di campionato. Pintus: “Metodo e staff sono stati fondamentali per la salvezza"

Coach Pintus e le ragazze della Honda Olivero Cuneo in un momento del match contro Bergamo (foto di Danilo Ninotto)

Ultima giornata della regular season per la Serie A1 Tigotà e ultimo match per la Honda Olivero Cuneo allenata da Lorenzo Pintus. Questa sera infatti le Gatte termineranno la stagione in trasferta al Pala Megabox di Pesaro per sfidare le Tigri di coach Andrea Pistola.

All’andata le ragazze di Vallefoglia erano riuscite a spuntarla al tie break, recuperando lo svantaggio dopo essere state sotto 2 set a 1. Ora le Tigri occupano l’ottava posizione in classifica con 35 punti e hanno conquistato l’accesso ai playoff con due giornate d’anticipo. Le avversarie delle Gatte arrivano inoltre da una buona prestazione contro Novara, a cui hanno ceduto solo al tie break, conquistando così un punto e arrivando a pari punti con Bergamo, settima.

Affrontarle non sarà una partita facile, ma le biancorosse hanno la possibilità di andare a giocare a Pesaro con la mente decisamente libera. Nel turno infrasettimanale, giocato mercoledì scorso, le Gatte hanno infatti centrato l’obiettivo, conquistando la salvezza matematica con una giornata d’anticipo superando proprio le bergamasche al tie break, dopo un match a dir poco emozionante.

Alle cuneesi bastava un punto per salvarsi, mentre le ragazze di Bergamo erano determinate a conquistare punti in ottica playoff: il risultato è stato una partita ad alto termometro emotivo, con le biancorosse che hanno conquistato in scioltezza il primo set e Bergamo che ha pareggiato i conti nel secondo.

Terzo e quarto parziale molto combattuti, con le ospiti che si portano sull’1-2 chiudendo 24-26 e le Gatte che riportano la parità vincendo 25-23, mettendo così le mani su quel punto fondamentale. Tanta gioia in campo e sugli spalti e poi ciliegina sulla torta, vittoria nel tie break per 18-16, con Kapralova che fa calare il sipario sulle oltre due ore e mezza di gioco.

MVP del match Polder e best scorer Bjelica, ma tutte le Gatte chiamate in causa da coach Pintus hanno dato il loro contributo.

“Le emozioni sono state forti perché le abbiamo vissute da sfavoriti, però ne abbiamo avuto coscienza durante la gara. Ora la testa è più leggera e soprattutto è già rivolta a Vallefoglia. Questa è la forza di un gruppo che lavora da agosto con l'idea che sarebbe servito il girone di ritorno per stabilizzare consapevolezza e auto esigenza. Proprio quest'ultima è stata la chiave contro Bergamo” ha commentato proprio coach Pintus in vista dell’ultima giornata di campionato.

Dopo un inizio di stagione decisamente in salita, complice anche il calendario non favorevole, le Gatte si sono riscattate cambiando totalmente marcia nel girone di ritorno, passando dal 14esimo posto in classifica con due vittorie e 8 punti conquistati, all’attuale 11esimo, con 8 vittorie e 24 punti.

Un grande girone di ritorno, dunque, giocato con grinta e personalità. “I cambiamenti hanno bisogno di un lungo processo e una programmazione mirata, soprattutto per obiettivi a lungo termine come la salvezza. Questa, come lo scorso anno a Casalmaggiore, è l'ulteriore conferma che serve metodo ed uno staff che supporti questo tipo di programmazione”.

E conclude: “Sono stato fortunato ad avere collaboratori e ragazze straordinarie, con aggiunta poi di una tifoseria "settimo giocatore in campo" che ha permesso di raggiungere l'obiettivo primario della stagione: la salvezza. Ringrazio ancora ragazze, staff e tifoseria”.

Se le Gatte possono tirare un meritato sospiro di sollievo, la lotta a fondo classifica rimane invece vivissima. Nulla da fare per Talmassons, inchiodata con 13 punti all’ultimo posto, mentre è sfida aperta tra Roma, che si è aggiudicata 3 punti pesantissimi superando Busto nel turno infrasettimanale, e Firenze, sconfitta invece da Conegliano. La prima ospiterà Pinerolo, mentre la seconda farà visita a Bergamo.

Appuntamento quindi a stasera per l’ultima giornata della regular season 2024/2025. Inizio alle ore 20:30, quando si disputeranno tutte le gare di questo ultimo turno. Ricordiamo che il match delle Gatte sarà trasmesso in diretta su VBTV.