A Bra le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento

Si terrà martedì 4 marzo, alle ore 18, presso la sede della fondazione DIG421 via Savigliano 52 a Roreto di Cherasco, la conferenza stampa di presentazione della 16a edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, concorso culturale nazionale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano.

L’evento nato nel 2009 da un’idea di Daniele Ceccarelli, è stato sviluppato e portato avanti sotto la sua guida da un gruppo di giovani volontari. La prima edizione fu pensata solo su scala provinciale, quindi limitata alla sola Provincia di Roma, ma ebbe un successo enorme e una risposta dagli studenti totalmente inaspettata dagli organizzatori: 550 alunni iscritti in soli venti giorni e senza una massiccia opera di comunicazione.

Il successo ottenuto spinse gli organizzatori ad estendere il concorso su scala nazionale e la scelta si rivelò vincente come dimostra il crescente numero di iscrizioni che negli ultimi anni supera le 11 mila adesioni.

Una prima fase, già effettuata nelle scorse settimane ha “scremato” il 50% circa dei possibili semifinalisti, suddivisi in tre zone territoriali, nord, centro e sud Italia.

Le semifinali per il nord si svolgeranno nelle scuole superiori di secondo grado di Bra, sabato 8 marzo prossimo e daranno accesso alle finali, che si svolgeranno dal 24 al 27 aprile a Tolfa (Roma), comune che da anni offre il patrocinio alla manifestazione.

Nel 2014 per l’organizzazione della Va edizione, le Olimpiadi della Cultura e del Talento hanno ricevuto una Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a testimonianza del reale apprezzamento della massima carica dello Stato per il concorso.

Agli studenti cuneesi in gara si augura di succedere a Reggio Calabria nell’albo d’oro di queste particolarissime olimpiadi, che mettono in gioco intelligenza, conoscenze, intuito e capacità di lavoro in team.

Per ulteriori informazioni: https://olimpiadidellacultura.it/organizzazione