Ad Alba ci sono 304 case popolari: "Tredici alloggi liberi, 66 per over 65"

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Alba, la consigliera Maria Cristina Galeasso (Alba Città per Vivere) ha interrogato l'amministrazione sul nuovo bando di concorso per l'edilizia sociale, ripubblicato dopo oltre sette anni per aggiornare la graduatoria generale e assegnare gli alloggi disponibili.

"Il diritto alla casa è sempre più difficile da esercitare per i cittadini in condizioni di svantaggio socio-economico", ha sottolineato Galeasso. "L'afflusso turistico e le dinamiche di mercato hanno inciso pesantemente sul costo degli affitti. Vorremmo capire quanti nuovi alloggi verranno assegnati, in quali tempi e se la procedura esclusivamente online potrebbe rappresentare un ostacolo per chi ha difficoltà con il digitale".

L'assessore alle Politiche Sociali Donatella Croce ha risposto evidenziando la complessità della questione abitativa: "Sappiamo bene che il problema della casa non si risolve solo con gli alloggi popolari, ma era necessario riaprire la graduatoria per verificare chi è ancora in attesa e dare possibilità di accesso a chi, sette anni fa, non aveva potuto partecipare".

Attualmente, ad Alba vi sono 304 unità abitative di edilizia popolare, di cui 296 di proprietà ATC e 8 del Comune, gestite sempre da ATC. Tuttavia, 13 alloggi risultano attualmente liberi, ma 10 sono inagibili per problematiche di manutenzione e 3 in fase di valutazione. "Abbiamo già avviato un dialogo con il nuovo consiglio direttivo di ATC per individuare soluzioni. Una possibilità potrebbe essere quella adottata ad Asti: un bando che permetta agli assegnatari di effettuare piccoli lavori di sistemazione, scalando i costi dall'affitto".

La nuova graduatoria riguarderà anche 66 mini alloggi per over 65, mentre per gli immobili comunali di via Mameli si attende una riapertura futura, non essendoci al momento unità disponibili. Sul tema della domanda esclusivamente online, Croce ha rassicurato: "Siamo consapevoli delle difficoltà per alcuni cittadini, per questo da gennaio sono attivi due sportelli di facilitazione digitale, in collaborazione con il Consorzio e con il supporto della Regione".

Uno sportello si trova in via Generale Govone, attivo il giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30; l'altro presso il Centro di incotro per anziani del Mussotto, aperto il martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30. "Non sono semplici esperti informatici, ma operatori sociali formati per accompagnare le persone in pratiche digitali, compresa la richiesta di ingresso in graduatoria", ha concluso l'assessore.