Alba: oltre 12,8 milioni di euro per la prima variazione di bilancio

Il consiglio comunale di Alba, giovedì 27 febbraio, ha approvato la prima variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2025-2027 da un importo significativo di 12,8 milioni di euro.

La cifra è dovuta all’iscrizione del contributo della Regione Piemonte da 10 milioni di euro per il progetto “Percorso ciclabile Alba-Canelli” attraverso il bando FESR- PieMonta in bici destinato a interventi infrastrutturali strategici di mobilità ciclistica nelle aree dei siti Unesco. Il comune di Alba è capofila del raggruppamento di Comuni lungo la tratta - Calosso, Canelli, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castiglione Tinella, Costigliole d’Asti, Guarene, Neive, Santo Stefano Belbo – che dovranno co finanziare il progetto per complessivi 1 milione 199 mila euro. La quota parte del Comune ammonta a 176,9 mila euro.

Il secondo progetto più corposo all’interno della variazione è quello relativo alla riqualificazione del centro storico della città, con interventi che riguarderanno le infrastrutture pubbliche per migliorare l’accessibilità e la percorribilità grazie a un contributo di 1,550 milioni di euro della Fondazione Crc.

La variazione è stata illustrata dall’Assessore al Bilancio Luigi Garassino, mentre la relativa variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche è stata affidata all’Assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio.

Il sindaco Alberto Gatto: “Una variazione significativa in merito, in particolare, a due progettualità strategiche per la nostra città che possono ora cominciare il loro iter procedurale. Con la ciclabile Alba-Canelli, la nostra Amministrazione si fa carico, come capofila, di un lavoro articolato che coinvolge il territorio di due province per ringrazio chi vi ha già lavorato e chi vi sta lavorando. Adesso è importante concentrarsi sul tracciato. La ciclabile ha una valenza dal punto di vista turistico perché unisce due territori e avrà sicuramente un grande richiamo per i nostri visitatori. Dall’altra permetterà di mettere in sicurezza dei tratti di ciclabile cittadini anche verso i comuni più vicini agevolando i nostri pendolari e la mobilità sostenibile”.

Sul progetto che coinvolge il centro storico: “Ringraziamo la Crc per questo contributo che risale al 2023. Fin dall’inizio del nostro mandato ci siamo messi al lavoro per concretizzare il progetto. E’ necessario definire gli interventi e portare avanti un confronto con il Comitato di quartiere e con i commercianti, anche perché il cantiere crei meno disagi possibili. In questa variazione sono compresi anche altri contributi della Crc, in particolare ci tengo a citare quello per la mostra di Pinot Gallizio nel nostro Museo Eusebio, dove verrà esposta anche l’Anticamera della morte insieme ad altre opere. Una mostra dedicata al nostro artista più importante che ci accompagnerà dal mese di aprile fino alla fine della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”.