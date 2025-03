Alba: Orsola Bonino prosegue il suo ruolo come “Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità”

Venerdì 28 febbraio 2025 il sindaco di Alba Alberto Gatto ha firmato il provvedimento per il rinnovo della nomina a “Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità” a Orsola Bonino che resterà in carica per i prossimi tre anni, fino al 28 febbraio 2028.

«Orsola Bonino – dichiara il sindaco Alberto Gatto – è Garante comunale delle persone con disabilità dal 2021 in seguito alla nomina del sindaco Carlo Bo. In questi anni ha svolto l’incarico con competenza e dedizione, garantendo l’effettiva tutela dei diritti delle persone con disabilità. Oltre all’esperienza nel ruolo, è anche in possesso dei requisiti necessari. Per questo, ho ritenuto opportuno rinnovare la nomina alla carica. La ringrazio per l’operato svolto finora e per il grande lavoro volontario che continuerà a svolgere».

«Ringrazio l’Amministrazione per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata – dichiara la Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino -. Spero di fare ancora tanto e sempre meglio, ottenendo dei fatti, non solo parole. Sicuramente c’è tantissimo da fare in questo settore, a partire dalle barriere architettoniche che sono ancora tante ovunque e dalle scuole dove servono più insegnanti di sostegno qualificati per seguire adeguatamente i ragazzi con disabilità che hanno bisogno di figure specifiche».