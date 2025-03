Alba, su Parco Tanaro la minoranza attacca: "Nessun progetto per il futuro e taglio di 150.000 euro di investimenti"

Durante il consiglio comunale il Consigliere Massimo Reggio ha presentato un’interpellanza a nome di tutta la minoranza per comprendere la progettualità di lungo termine dell’amministrazione comunale rispetto allo sviluppo del Parco Tanaro.

In fase di replica, secondo la minoranza, l’Amministrazione non ha dato particolari risposte rispetto all’interpellanza, fatto salvo alcune generiche dichiarazioni circa l’importanza di mantenere l’ordine dell’area.

Rispetto alle ragioni dello spostamento della pista di pump track già finanziata e in progetto di realizzazione al Parco Tanaro, “L’amministrazione non ha alcuna idea concreta rispetto al Parco Tanaro, se non di cancellare quanto già previsto. – dichiarano i consiglieri Massimo Reggio, Emanuele Bolla, Domenico Boeri, Riccardo Spolaore, Nadia Gomba, Carlo Bo, Lorenzo Barbero ed Elisa Boschiazzo – Nel rispetto della nostra idea di città abbiamo lasciato alla nuova amministrazione una serie di progetti di rilancio dell’area tra cui la pista di pump track. La nuova amministrazione ha deciso inspiegabilmente di spostare l’opera al Mussotto, cancellando di fatto un investimento di 150.000 euro in favore del Parco Tanaro. La nostra progettualità era perfettamente compatibile con il Masterplan della fascia fluviale del Tanaro, basti pensare che dove abbiamo realizzato l’area eventi il documento prevede un’area teatrale, quindi un luogo dedicato ad attività di spettacolo”.

“Lo spostamento della pista di pump track non ha alcuna logica – spiega Massimo Reggio, consigliere comunale ed ex assessore alle opere pubbliche –, in quanto l’opera è perfettamente compatibile con le caratteristiche dell’area. Se si può andare a giocare a golf o a svolgere altre attività è ugualmente possibile andare in bicicletta”.