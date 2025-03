Dall’Impressionismo alla Modernità: i maestri della luce in mostra a Mondovì

Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Camille Pissarro. E poi ancora Jean-Baptiste Camille Corot, Paul Cézanne, Paul Signac e Marie Laurencin. Sono solo alcuni dei grandi nomi che dal 15 marzo al 27 luglio trasformeranno il Polo espositivo di Santo Stefano in un viaggio attraverso l’arte tra XIX e XX secolo, con la nuova mostra “Dall’Impressionismo alla Modernità: Maestri della luce e del colore”.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Be Local in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, presenta oltre settanta opere tra dipinti, incisioni, disegni, litografie, ceramiche e sculture, selezionate dal curatore Vincenzo Sanfo. Un’esposizione che racconta l’evoluzione della pittura attraverso la vibrazione del colore, esplorando come questa abbia sfidato le convenzioni, aperto nuove prospettive e dato il via alla modernità.

Il percorso sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.30 alle 19.30. La mostra sarà arricchita da attività didattiche e laboratoriali per scuole e famiglie, oltre a una serie di agevolazioni tariffarie che prevedono sconti per i residenti di Mondovì. Per rendere l’esperienza ancora più accessibile, sarà disponibile un’audioguida gratuita, mentre l’ingresso sarà consentito anche agli animali domestici.

"Accogliamo con grande piacere questa nuova esposizione di livello internazionale", commentano il sindaco Luca Robaldo e l’assessora alla Cultura e al Turismo Francesca Botto. "Siamo sicuri che, come già accaduto con le mostre sul Barocco e su Andy Warhol, riuscirà ad attrarre un pubblico ampio ed eterogeneo. Le precedenti esposizioni hanno superato i 18.000 visitatori e crediamo che anche questa possa ottenere un grande successo. Ringraziamo Be Local per la qualità delle proposte e per il prezioso lavoro di raccordo con il territorio. Oltre a una scontistica riservata agli abitanti di Mondovì, si stanno creando sinergie con realtà culturali come Coop Culture, il Museo della Stampa e il Museo della Ceramica. È la dimostrazione di una città che cresce e investe nell’arte e nella cultura”.