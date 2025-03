Facci eletto nuovo presidente della Federginnastica

ROMA (ITALPRESS) - Andrea Facci è stato eletto nuovo presidente della Federginnastica con il 98,70% dei voti favorevoli (4.620 voti a favore, 61 le schede bianche) nel corso dell'assemblea elettiva all'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. "Ringrazio tutti i presenti - le sue prime parole - Vi posso solo dire che faremo di tutto per attuare quello che ho detto. Ce la metterò tutta, sono estremamente ottimista". Per Facci, che succede a Gherardo Tecchi, "bisogna essere facilitatori di ginnastica e non creare complicanze che negli ultimi periodi ci sono state. Si parte dal cercare di aiutare le società: la federazione è l'insieme delle società, per cui se aiutiamo le società aiutiamo anche la federazione. E' una giornata stupenda, molto partecipata, cosa di cui sono molto orgoglioso e che è un bene per il nostro movimento. Vedere assemblee così partecipate è un segnale di vitalità e positività per tutto il movimento". A passargli il testimone, come detto, l'ormai ex presidente Tecchi. "Il 2024 è stato un anno strepitoso, dove abbiamo vinto tutto il possibile - ha ricordato - Ringrazio Sport e Salute, che è un valore aggiunto per la promozione dello sport in un Paese minacciato da sedenterietà e disturbi alimentari. La federazione è stata tra le prime ad avviare un dipartimento sul sociale con forte attenzione alla sostenibilità. Questo ci è stato riconosciuto da Sport e Salute, premiando i nostri risultati con il 15% in più dei contributi. Lascio una federazione in salute, con un palmares invidiabile e i conti in ordine, e la consegno ad Andrea Facci". Da Tecchi anche belle parole per Malagò: "Gli avrei fatto condurre il Coni a vita. Giovanni è stato il migliore, secondo solo a Giulio Onesti. Ha difeso lo sport dalle intromissioni indebite e messo sempre gli atleti al centro del progetto. La storia gliene darà merito".- foto Simone Ferraro/FGI -(ITALPRESS).