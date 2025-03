Per il Papa nessuna altra crisi ma quadro resta complesso

ROMA (ITALPRESS) - Papa Francesco, dopo avere riposato questa notte e avere trascorso una notte tranquilla, "si è svegliato, ha fatto colazione, ha preso il caffè e letto i quotidiani". Lo fanno sapere fonti vaticane, precisando inoltre che il Santo padre "non ha avuto altre crisi, dopo quella di ieri nel primo pomeriggio". Le stesse fonti, comunque, sottolineano che il quadro sanitario del Papa "resta complesso" tanto è vero che i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Papa Francesco, giunto al diciassettesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, ieri aveva accusato una crisi isolata di broncospasmo che ha determinato un peggioramento del quadro respiratorio. Il Santo Padre è stato prontamente broncoaspirato e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi, rimanendo comunque vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-