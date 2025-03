Sicurezza stradale: Alba investe su attraversamenti pedonali e incroci

La sicurezza stradale torna al centro del dibattito in Consiglio Comunale dopo i recenti incidenti che hanno interessato la viabilità albese. Il consigliere Riccardo Spolaore ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti su alcune criticità, evidenziando in particolare la scarsa visibilità della segnaletica verticale e orizzontale, la presenza di siepi troppo alte in prossimità degli attraversamenti e il problema dell’abbagliamento solare in alcune zone durante determinate fasce orarie. Tra le aree più critiche ha citato Corso Italia e Corso Langhe, dove nonostante un primo intervento di potatura la vegetazione continua a limitare la visibilità dei pedoni, e arterie come Corso Piave, Corso Europa e via Ognissanti, dove il sole pomeridiano rappresenta un ulteriore fattore di rischio.

L’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio ha confermato che la manutenzione della segnaletica è una priorità dell’amministrazione, ma rappresenta anche una sfida costante: "Le nuove tecnologie impiegate per la realizzazione della segnaletica orizzontale richiedono interventi frequenti di ripasso, per questo motivo abbiamo già programmato il rifacimento in diverse zone della città non appena le condizioni climatiche lo permetteranno".

Sul fronte della vegetazione, Fenocchio ha assicurato che "l’ufficio tecnico continuerà a monitorare la situazione, valutando se siano necessarie ulteriori riduzioni delle altezze delle siepi, soprattutto nei pressi degli attraversamenti pedonali".

Per quanto riguarda il problema dell’abbagliamento solare, l’assessore ha spiegato che "si tratta di una criticità strutturale difficilmente risolvibile con la sola segnaletica. Per una maggiore sicurezza, bisognerebbe prendere in considerazione soluzioni più complesse, come gli attraversamenti sopraelevati". Fenocchio ha inoltre sottolineato che "l’abbagliamento, in alcune fasce orarie, ha avuto un ruolo in diversi incidenti recenti, rendendo particolarmente pericolosi alcuni punti nevralgici della città".

A supporto di questi interventi, l’amministrazione ha stanziato 105.000 euro per un piano di messa in sicurezza degli incroci e degli attraversamenti pedonali, che prevederà azioni mirate nelle zone più critiche. Fenocchio ha poi evidenziato che, oltre agli interventi infrastrutturali, la sicurezza stradale dipende anche dal comportamento di automobilisti e pedoni. "La disattenzione e la distrazione alla guida rappresentano un fattore determinante negli incidenti. Per questo motivo l’amministrazione intende promuovere campagne di sensibilizzazione per ridurre il rischio sulle strade cittadine".