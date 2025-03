Turchia, il Pkk annuncia il cessate il fuoco

ROMA (ITALPRESS) - I militanti curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) hanno annunciato un cessate il fuoco con la Turchia, dopo l'appello lanciato del loro leader Abdullah Ocalan, in cui invitava il gruppo a sciogliersi. Come reso noto dall'agenzia di stampa Anf, il Pkk in una dichiarazione sottolinea che "la dichiarazione del leader Abdullah O'calan del 27 febbraio scorso è un manifesto che illumina il cammino di tutte le forze della libertà e della democrazia. Rendiamo omaggio al leader Apo per aver fornito al nostro popolo e all'umanità un manifesto di società democratica.In questo contesto dichiariamo un cessate il fuoco effettivo da oggi, per spianare la strada all'attuazione dell'appello del leader Apo per la pace e una società democratica. Nessuna delle nostre forze intraprenderà un'azione armata a meno che non venga attaccata". Nella dichiarazione, inoltre, il Pkk sottolinea come "solo la leadership pratica del leader Apo può rendere pratiche questioni come il disarmo. L'appello del leader Apo non è certamente una fine, ma piuttosto un nuovo inizio. E' di importanza storica affrontare il contenuto dell'appello con grande responsabilità e serietà e attuarlo con successo in ogni campo. Cerchiamo quindi di comprendere correttamente le caratteristiche di questo nuovo processo e di adempiere ai suoi compiti con successo".(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-