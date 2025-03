Udienza privata tra il Presidente della Fondazione San Michele Arcangelo, Luca Baravalle e il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente CEI

Si è svolto a Bologna l’incontro tra il Presidente della Fondazione San Michele Arcangelo, Luca Baravalle, e S.E.Rev. il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna.

L'udienza privata ha rappresentato un momento di profonda condivisione e riflessione sui temi legati alla formazione delle nuove generazioni e all’emergenza educativa, unitamente alla valorizzazione dei richiedenti asilo ricevuti nel nostro Paese attraverso i flussi migratori.

Durante il colloquio, il Cardinale Zuppi ha offerto preziosi consigli e orientamenti sulla crescita spirituale, educativa e sociale dei giovani, tema centrale dell’impegno formativo della Fondazione San Michele Arcangelo.

L’incontro ha segnato un'opportunità di valore reciproco: per la Fondazione, il confronto con una figura di così alta autorevolezza nella Chiesa rappresenta un'importante conferma del proprio operato; per il Cardinale Zuppi, la Fondazione si configura come una realtà nella quale riporre fiducia e speranza per il futuro dei giovani e delle loro famiglie.

L’udienza ha rafforzato ulteriormente il legame tra la Fondazione e la Chiesa, ponendo le basi per possibili collaborazioni future volte a promuovere una formazione integrale dei giovani ispirata ai valori della fede, dell’educazione e della solidarietà.

Con un orizzonte d’azione che abbraccia il mondo intero, la Fondazione San Michele Arcangelo si pone oramai da più di 30 anni come strumento di speranza e cambiamento sociale, in sintonia con la visione e gli insegnamenti di S.E.Rev. il Cardinale Zuppi.