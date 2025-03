STORIE DI MONTAGNA/ 153 - Alessia la nuova contadina con il cappuccio rosso!

Ci sono luoghi che entrano nel cuore e diventano casa. È quello che è successo a Alessia, che ha scelto Montemale (Valle Grana - CN) non solo come rifugio per le vacanze, ma come punto di partenza per un’avventura speciale: la sua azienda agricola. Una storia di passione, di amore per la terra e di riscoperta delle tradizioni locali, che parte dalle castagne per arrivare ai tartufi pregiati e a un’innovativa produzione di biscotti alle erbe aromatiche.

Alessia non è nata a Montemale, ma ci ha trascorso tutte le estati della sua vita. Un legame profondo con questo piccolo angolo di paradiso, che l’ha portata nel 2013 a trasferirsi definitivamente qui con il marito. Un anno dopo, il matrimonio e poi l’arrivo dei figli, due bimbe che ora crescono tra i boschi e l’aria pura della montagna.

“Se mi chiedessero se la domenica vorrei andare al mare o rimanere a fare l’orto sceglierei senza dubbio la seconda possibilità!” queste sono le parole di Alessia che ormai è una vera e propria contadina.

Ma come si passa da un legame affettivo a un’attività agricola? “Non sono nata contadina – racconta Alessia – ho studiato ragioneria, ma non era la mia strada. Ho sempre avuto la passione per la natura. Per un periodo ho lavorato come commessa nel settore alimentare, ma ho iniziato a immaginare un futuro diverso.” Nel 2020, il primo passo concreto: la nascita dell’azienda agricola, e per un periodo ho fatto due lavori. Poi, la svolta e nel 2024, dopo la maternità, non sono più rientrata e ho deciso di lanciarmi a tempo pieno in questa nuova avventura.

Parte con un lavoro stagionale, ovvero la raccolta delle castagne poi, con molto più tempo da dedicare all’azienda agricola e tanto impegno, inizia a mettere a dimora le prime coltivazioni tra le quali una di tartufi.

Montemale è una terra di tartufi, e Alessia ha deciso di puntare su questo prodotto pregiato. “Il tartufo nero è molto apprezzato – spiega – ma è un lavoro di lungo respiro. Gli impianti richiedono anni per dare i primi frutti.” Così, per un periodo, la raccolta si è concentrata sui boschi spontanei, alla ricerca del prezioso fungo sotterraneo con l’aiuto del marito e del loro cane. Nonostante viva da sempre in Piemonte non ero a conoscenza di questa eccellenza gastronomica. Il tartufo pregiato di Montemale è gustoso e unico. Viene valorizzato in queste zone ed è possibile fare delle esperienze per meglio capire questo prodotto particolare.

Parallelamente, è arrivata la scoperta dello zafferano. “Facendo parte di un consorzio, ho ricevuto supporto e consigli preziosi. È una coltivazione affascinante, che richiede cura e dedizione.” E così, dalla semplice produzione di spezie. Alessia è passata alla trasformazione, creando biscotti artigianali con lo zafferano e il cioccolato bianco.

L’idea di valorizzare le erbe aromatiche è nata quasi per caso, grazie all'amicizia e alla voglia di sperimentare. “Ho conosciuto Eleonora, che lavora con erbe di altissima qualità. Da lì, è nata l’idea di creare qualcosa di nuovo.” Dopo mesi di prove, ecco la linea di biscotti artigianali con abbinamenti inediti: castagne e gocce di cioccolato, zucca e cannella, limone e melissa e, l’ultimo nato, lo sciroppo di melissa.

E proprio lo sciroppo di melissa è diventato un altro punto di forza dell’azienda. “Si può bere così com’è, ma è perfetto anche per cocktail e aperitivi.” Un prodotto che, insieme alle composte di frutta ed erbe, ha trovato spazio sulle tavole di chi ama sapori genuini e naturali. Alessia crea prodotti differenti e tutti artigianali, quindi si trovano in base alle materie prima disponibili e spesso finiscono!

Guardando al 2025, Alessia ha le idee chiare: ampliare la produzione, sperimentare nuove ricette e far conoscere sempre più i suoi prodotti. “La soddisfazione più grande? Vedere che il nostro lavoro viene apprezzato. Ogni biscotto, ogni vasetto di composta racconta la nostra storia.”

Se vuoi conoscere meglio l’azienda di Alessa trovi i dettagli qui htttps://www.instagram.com/az.agricappuccettorosso

Mi restava una curiosità: il nome dell’azienda? Anche qui, c’è un pezzo di cuore. “L’idea è nata da mia figlia, che a tre anni era innamorata di Cappuccetto Rosso. Un giorno, mentre cercavamo un nome originale per la neo nata azienda agricola, è stata proprio lei a suggerire quello della sua fiaba preferita. “E il lupo? Ce l’abbiamo? Ci siamo domandati. Poi pensando al cane da tartufi che è sempre con noi abbiamo capito che poteva essere il lupo buono di questa nuova avventura!”

Un progetto che profuma di bosco, di dolci appena sfornati e di sogni realizzati con passione. E che dimostra come, con impegno e amore per la propria terra, si possano trasformare le tradizioni in nuove opportunità.

C'è ancora, però, un piccolo sogno nel cassetto che attende di essere tirato fuori: Alessia vorrebbe trovare qualche negozio disposto a vendere i suoi prodotti, perché questa frizzante ragazza vuole arrivare lontano.