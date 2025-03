Nasce "SOS Liste d’attesa" presso lo Sportello Salute di Alba

È ora attivo anche ad Alba lo Sportello della Salute, allestito presso la sede della CGIL di via Rossini 5, nato grazie all'impegno dell'Auser, associazione attiva su tutto il territorio nazionale, con sedi regionali, provinciali e locali.

“Quando si è avviato il progetto SOS Liste d'attesa ci siamo immediatamente confrontati con l’URP dell’ASL CN2, che ci ha dato disponibilità per una collaborazione - spiega Elena Tinto, presidente di Auser Alba -. Il fine ultimo per il quale tutti lavoriamo è il benessere e la tutela del cittadino. In questo senso, il nostro sportello è un anello facilitatore”.



Il servizio è operativo ogni giovedì dalle 14.30 alle 17.30, raccoglie segnalazioni e offre assistenza a chi si trova ad affrontare ritardi o ostacoli burocratici nella prenotazione di visite ed esami.

Liste d’attesa, un problema irrisolto

I tempi di attesa per le prestazioni sanitarie nell’ASL CN2 sono spesso ben oltre i limiti previsti per legge. Alcuni pazienti si vedono assegnare appuntamenti dopo mesi o addirittura oltre un anno, mentre altri trovano le liste chiuse senza alternative percorribili.



“Il problema è un mix di fattori: scelte politiche non sempre condivisibili, mancanza di personale – medici e infermieri – e un organico non adeguatamente implementato. Tutto questo però ricade sulla popolazione, specialmente sulla parte più fragile”, sottolinea Tinto. Una situazione che porta a conseguenze gravi: chi non ha i mezzi per rivolgersi alla sanità privata, spesso è costretto a rinunciare alle cure. “Ci sono persone che, a causa di questi ritardi, lasciano perdere e rischiano di ammalarsi e aggravarsi”, denuncia la presidente di Auser Alba.



Pubblico vs privato: perché una visita a pagamento si trova in tempi più rapidi?

Uno dei punti più controversi riguarda l’accesso alle visite. “Con le prenotazioni tramite CUP, spesso l’operatore non si prodiga a trovare una possibile data disponibile tra disdette o fuori territorio - spiega Tinto -. Non è verificabile, ma diverse persone mi hanno riportato la stessa problematica”. Eppure, quando si opta per la sanità privata, la disponibilità sembra immediata: “La cosa che insospettisce è che privatamente le visite siano subito prenotabili. La corsia preferenziale dovrebbe basarsi sulla gravità e sull’urgenza della visita, non sulla capacità economica del paziente”.

Se il problema è noto da anni, le soluzioni tardano ad arrivare.

Secondo Tinto, servirebbero concorsi per assumere nuovo personale sanitario, un adeguamento degli stipendi ai livelli europei e condizioni di lavoro migliori, così da evitare la fuga di medici e infermieri all’estero. Misure che dovrebbero essere adottate dalla politica, ma che fino a oggi non hanno trovato risposte concrete. Nonostante il suo importante ruolo di supporto, lo Sportello Salute non risolve il problema alla radice. “È solo uno strumento per provare ad arginare la situazione e ottenere un cambiamento nel sistema sanitario. Tuttavia, esperienze simili in altri Comuni hanno dato risultati positivi. Dall’Auser di Cuneo ci informano che tutte le istanze aperte sono andate a buon fine - spiega Tinto -. Un segnale che, forse, serve più consapevolezza da parte dei cittadini per pretendere il rispetto dei propri diritti. Se il sistema pubblico non è in grado di garantire cure tempestive, è lecito chiedersi: è necessario impugnare la legge per ottenere ciò che dovrebbe essere garantito a tutti?".