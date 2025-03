BAM Mondovì-Olbia 0-3; Alessia Marengo: "Oggi è mancata sempre qualcosa"

Si affievoliscono ulteriormente le speranze salvezza per la Bam Mondovì. Nella quarta giornata di andata della Pool Salvezza, le pumine di coach Basso sono state sconfitte dalla Resinglass Olbia per 3-0. Prestazione insufficiente per le rossoblù, apparse poco incisive e particolarmente imprecise in attacco. Al termine del match abbiamo raccolto le impressione dell'opposto Alessia Marengo: