Volley A2M. Cuneo ritrova la forma di Pinali, demolisce Macerata 0-3 e vola ai playoff

Una Cuneo perfetta strappa tre punti a Macerata con percorso netto di 0-3 (16-25/20-25/19-25) e vola dritto ai playoff. Ora c'è anche la matematica. Un match mai in discussione quello vinto da Sottile e compagni in terra marchigiana, dominato dalla prima all'ultima palla.

Superiori in tutto i piemontesi, che hanno avuto in Sottile la lucida mente che ha fatto girare tutte le sue pedine. E nessuno ha tradito le attese. Sempre più convincente Giulio Pinali, match scorer dell'incontro con i suoi 13 punti totali, tutti in attacco (su 24 palle) che gli hanno valso il 42% finale. Con un Pinali così Cuneo può anche sognare in grande.

Splendida la gara dei due centrali, ormai una certezza della squadra di Battocchio: Codarin ne ha messe giù 6 su 9 (67%), devastante a muro (3) e ficcante in battuta (2). Granitico Marco Volpato, che ha alzato le seracinesce 3 volte con il Coda, ma ha attaccato con il 73% sottorete (8 su 11).

Le bande hanno fatto il loro dovere, 46% di Sette, palle importanti messe a terra, e 40% di Allik che al suo rientro "a tempo pieno" dopo l'infortunio non poteva fare di certo meglio: per lui anche 3 aces.

La solita certezza di Domenico Cavaccini in seconda linea ha chiuso il cerchio.

Domenica prossima al palasport di cuneo (ore 17) arriva Pineto per tentare l'assalto al quarto posto di Aversa.

IL MATCH

Si gioca sul cambio palla sistematico e qualche errore di troppo al servizio di Macerata la prima parte del set d'apertura, poi Cuneo trova il break nel turno al servizio di Allik grazie a due muri di Codarin e la diagonale vincente di Pinali che va a terra al termine di un lungo scambio: sul 7-10 c'è il time out di Castellano. Macerata accorcia di un break (9-10) con l'ace di Klapwijk, Volpato a muro riporta i piemontesi avanti di 3 lunghezze (9-12), poi sbaglia l'attacco successivo e la Fisiomed è di nuovo a -1 sull'11-12. Batte difende e attacca Pinali per il punto dell'11-14, mentre Klapwijk schiaccia fuori il lungolinea dell'11-15 cuneese. Arriva un altro muro di Volpato, Cuneo scappa 11-17 mentre il coach marchigiano priva una girandola di cambi, ma Macerata sbagia altri due attcchi e la MA Acqua S.Bernardo fugge sul 14-21. Giù il pallone di Pinali del 15-23 dopo due ottime coperture di Sette, mentre Allik con il servizio porta Cuneo al set ball (15-24). Il punto dello 0-1 è di Sette (16-25).

Castellano cambia le carte in tavola nel secondo con Dimitrov e Ferri in campo al posto di Ottaviani e Klapwijk, ma è ancora Cuneo a trovare per prima il break su un'invasione del muro marchigiano (2-4), con Codarin che attacca il primo tempo del 6-9 e quello del +4 sul 7-11. La pipe di Allik firma l'8-13 piemontese, Macerata prova la rimonta sulla seconda linea vincente di Ferri (10-13), ma Pinali la ricaccia indietro e sul 12-17 Castellano è costretto a chiamare time out. Il coach marchigiano regala a Cuneo il set ball chiamando un'inesistente pestata di Sette al servizio (18-24), Macerata recupera un break (20-24) fermando il neo entrato Maciel, poi però Marsili sbaglia la battuta del 20-25 piemontese. Il puto che consegna matematicamente i playoff alla squadra di Matteo Battocchio.

Anche il terzo parziale vede Cuneo scattare avanti 2-4 sull'ace di Codarin, ma Ferri impatta subito con Ferri (4-4). Altra zampata dei piemontesi sull'ace di Sette e l'errore in attacco di Berger (5-8), ma il primo errore in attacco della partita di Pinali riporta sotto la Fisiomed sul punteggio di 7-8. Lezione di Codarin sulla 7 che regala l'8-11 ai biancoblu, mentre Castellano prova a cambiare la regia del gioco chiamando in campo il giovane Pozzebon e i biancorossi tornano a -1 (10-11) con un punto di Fall. Un fallo di formazione fischiato a Macerata regala il punto del 10-13 a Cuneo, che va sul +4 (10-14) con un altro muro di Codarin. Per la Fisiomed rientra Marsili, ma è ancora Cuneo, con l'ace di Allik ed un'invasione avversaria, ad andare a punto: 10-16, time out marchigiano. Altra battuta vincente dei piemontesi, 11-18 sull'ace di Codarin, mentre l'11-19 arriva con il fallo di seconda linea ravvisato a Ferri che torna a lasciare il posto a Klapwijk. Il muro di Volpato dell'11-20, Macerata recupera due break (13-20) ma è una parentesi: l'invasione di Fall porta Cuneo al match ball sul 18-24 e la palla in rete al servizio di Klapwijk regala lo 0-3 ai piemontesi.