Auto in fiamme a Mondovì Piazza: intervengono i Vigili del Fuoco

È stata avvolta dalle fiamme e gravemente danneggiata un'auto che, nella serata di ieri, sabato 1° marzo si trovava parcheggiata nel rione di Mondovì Piazza.

Il mezzo, posteggiato in via Giolitti, ha preso fuoco ed è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì per domare le fiamme e i Carabinieri per i rilievi del caso. L'allarme è scattato verso le 22 e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate alcune ore.

Stando a quanto emerso non si tratterebbe di un incendio doloso, le cause sarebbero legate a un cortocircuito del veicolo.

Non risultano persone ferite o danni ad altri veicoli.