Carnevale Mussottese ad Alba: una festa con tanti bambini e la "Polentata della tradizione" [FOTO]

Oggi, domenica 2 marzo, con un bel sole primaverile, si è svolta l'85° edizione del Carnevale Mussottese, organizzato dal circolo Acli “L.Maiolo” presso il piazzale del Centro Sportivo “Renzo Saglietti” di Mussotto d’Alba.

Presenti le maschere mussottesi Monsù Plaireu e Madama Sarda, rispettivamente impersonate da Roberto Brutto e Lidia Gavarino, accompagnate nell'occasione da altre maschere albesi "in trasferta".

Ecco dunque Lasagnon, Ciuciabarlet e le Matote per la famija Albeisa, nell'ordine Carmelo Franceschini, Roberto Drocco, Martina Fresia e Giorgia Schiabel, Pojorin Student ed l'Enologica per Borgh dla Moretta, impersonato da Tiziano Negro, La Bela Filera per Borgh ed le Rane, con l'affascinante Stefania Manassero e per il Borgh Patin e Tesor la maschera El Cartonè con Silvano Dellaferrera.

Giochi musica, giochi e magia per tutti. Dalle ore 16 distribuita la Gran Polentata della Tradizione, con possibilità di asporto.