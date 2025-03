Che tempo che fa, da Olly a Stefano De Martino: gli ospiti di oggi 2 marzo

(Adnkronos) - Nuova puntata di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio oggi, domenica 2 marzo 2025. Dalle 19.30, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura.

Tra gli ospiti di oggi, Olly, il vincitore del 75° Festival di Sanremo con il brano 'Balorda nostalgia', disco d’oro nella settimana successiva al Festival e attualmente alla n.1 in radio e in FIMI; un successo che si aggiunge ai 7 dischi di platino e 5 dischi d’oro conquistati con i singoli estratti dai due album precedenti, entrambi certificati platino, fra cui l’ultimo, 'Tutta vita', ancora al n.1 della classifica album.

Stefano De Martino, protagonista dell’undicesima stagione di 'Stasera tutto è possibile' e conduttore di 'Affari tuoi'.

In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI, Claudio Santamaria, protagonista del film 'Il Nibbio', diretto da Alessandro Tonda; il film, il cui titolo è tratto dal nome in codice di Calipari, ripercorre i 28 giorni precedenti ai tragici eventi del 4 marzo 2005 quando Nicola Calipari sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terroristica. Con Santamaria anche Rosa Maria Villecco Calipari, ex Senatrice e membro della Commissione Difesa del Senato e vedova di Nicola Calipari.

Brunori SAS, terzo classificato al Festival di Sanremo e Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con 'L’albero delle noci', singolo estratto dall’omonimo album pubblicato lo scorso 14 febbraio ed entrato al debutto nella Top 10 degli album più ascoltati su Spotify a livello mondiale.

E ancora: Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans; Antonella Viola, Professoressa Ordinaria di Patologia Generale al dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, autrice con Alessandro Aiuti del libro 'La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina'; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la giornalista e conduttrice tv Marianna Aprile; l’editorialista de La Repubblica, Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire, Nello Scavo; Michele Serra.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: le leggende dello sport e 'I Medagliati' della nuova edizione di Pechino Express Antonio Rossi, uno dei più grandi canoisti italiani di sempre con all’attivo 5 partecipazioni alle Olimpiadi e altrettante medaglie, di cui 3 Ori, e Jury Chechi, il 'Signore degli Anelli' medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Atene e 5 Ori mondiali e 4 Ori europei consecutivi agli anelli; Biagio Izzo, tra i protagonisti di 'Stasera tutto è possibile'; Giucas Casella; tornano al tavolo anche Stefano De Martino e Brunori SAS.