Ciaburro (FdI): “Sempre grati ai tanti volontari che si impegnano per la comunità”

“Mi è molto dispiaciuto non poter essere a Borgo San Dalmazzo per l’inaugurazione del nuovo mezzo pesante dell’Associazione Antincendi Boschivi e della Protezione Civile, ma colgo ugualmente l’occasione per ringraziare le donne e gli uomini che ogni giorno si impegnano per il nostro territorio”.

Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - vicepresidente della Commissione Difesa - vuole esprimere la sua vicinanza a chi quotidianamente adopera il proprio tempo e le proprie energie per il bene della comunità. Nelle stesse ore dell’inaugurazione a Borgo, era a Sassari, alla cerimonia per il rientro della Brigata Sassari, contingente impegnato per sei mesi nella missione all’estero “Leonte XXVI”, in Libano.

“Il Governo Meloni - sottolinea Ciaburro - e il ministro della Difesa Guido Crosetto, ci tengono a far sentire la loro vicinanza alle donne e agli uomini che difendono la nostra Nazione e portano alto il nome dell’Italia anche in missioni estere. Per questo a malincuore non ero presente a Borgo ma non posso non esprimere la mia gratitudine per il lavoro puntuale, concreto e attento dell’Associazione Antincendi Boschivi e della Protezione Civile”.

“Donne e uomini - sottolinea il parlamentare - che presidiano il territorio, intervengono nel momento del bisogno mettendo anche a repentaglio la loro stessa incolumità solo per il bene della comunità. Ricordo, su tutti, l’incendio del 2017 che li ha visti operare senza sosta - insieme ai vigili del fuoco, con i quali spesso lavorano fianco a fianco, con sinergia professionalità e spirito di squadra - dal 19 ottobre al 4 novembre per lo spegnimento e il presidio del grande incendio nel vallone del Moriglione, dove sono andati distrutti 156 ettari di pineta tra Sambuco e Pietraporzio. Donne e uomini che in questi anni sono stati chiamati più volte ad intervenire anche fuori Regione. Volontarie e volontari ai quali noi non possiamo che esprimere il nostro più sentito ringraziamento per tutto il lavoro, indispensabile che svolgono. Perché è chiaro che senza di loro ci sarebbero meno servizi e anche meno sicurezza per tutti noi”. “Il mezzo pesante inaugurato - prosegue Ciaburro - sarà sicuramente di grande aiuto per gli interventi antincendio ma anche, grazie alla cisterna, per portare acqua potabile quando scarseggia, il che succede purtroppo ormai molto spesso.

La vostra area di intervento - compreso tra le Unioni Montane Alpi Marittime e Alpi del Mare e di Unione Montana Valle Stura - non solo è vasto e variegato ma implica anche una grande conoscenza del territorio e un’ottima capacità di diversificare gli interventi con prontezza e spesso anche coraggio. Per questo credo che aiutare, supportare il vostro lavoro sia indispensabile e fondamentale per la prontezza di intervento ma anche per la vostra tutela nonché la sicurezza dei cittadini, della fauna e della flora che sono due grandi ricchezze delle nostre vallate. Ringrazio per il loro lavoro Protezione Civile e la squadra Aib, che operano sul territorio da tre decenni, con centinaia di interventi effettuati ogni anno. Ringrazio per il loro impegno il direttivo e tutti i volontari e l’instancabile presidente Daniele Tallone”.