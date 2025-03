Con la sfilata dei gruppi nel centro storico di Breo si alza il sipario sul Carnevale di Mondovì [FOTOGALLERY E VIDEO]

Ha vinto anche contro le avverse previsioni meteo il Carlevé ‘d Mondvì che oggi, domenica 2 marzo, ha colorato e animato le vie del centro storico di Breo per la prima delle due sfilate dell'edizione 2025.

Un percorso quello ormai collaudato quello che nel pomeriggio ha accolto i gruppi mascherati che, partiti da piazza Santa Maria Maggiore, hanno percorso via Piandellavalle, via Sant’Agostino, piazza San Pietro, via Meridiana, piazza Cesare Battisti, via Beccaria, piazza Carlo Ferrero, piazza Ellero, via Alessandria per poi rientrare in piazza San Pietro per la festa in maschera.

Oltre alla Corte del Moro con la Bela, Giulia Lintura, il gruppo dei Piccoli Mori e delle Piccole Béle; Cantine Bonaparte con “Cantine e i Rockets le suonano al Carlevè”; il gruppo mascherato di Farigliano “Suorpresa”; da Sant’Anna “Mai dire game over”, la Palestra O2 con “Don’t quit your fun!”; la Banda musicale della Città di Mondovì; gli sbandieratori e musici di Borgo San Martino di Saluzzo; i trampolieri e acrobati della Scuola di circo BurattinArte; le ballerine brasiliane e i percussionisti dello Swinga Brasil Show di Torino; la ban dixieland Sbanday Marching Band; la “Parata Azzurra” dei pesci trampolieri e le mascotte giganati Olaf di Frozen, i Minions e Mario Bros.

Una grande festa per i gruppi, e soprattutto per i bambini e le loro famiglie.

Due i carri allegorici sistemati staticamente nel percorso della sfilata: il carro di Mondovì-Fiori di Bambù “Il pescatore di sogni” che ha accolto gli sfilanti in piazza Santa Maria Maggiore e quello del carro Moro in piazza San Pietro, con animazione e musica di grande qualità con i DJ Judici e Molinoir.

Grazie alla collaborazione con le mongolfiere sono stati allestiti due punti di "volo vincolato": il primo in una metà di piazza Ellero, il secondo in piazza Repubblica, per regalare a tutti l’emozione del volo!

E poi il “Villaggio dei bambini” con i gonfiabili (scivoli e salterello) e con un bellissimo e suggestivo “labirinto”, oltre ai giocolieri itineranti, gioco alla pesca in bottiglia, artisti circensi, Mondo Fantasy e Bubble Show, il tutto a partecipazione gratuita.

IL PROGRAMMA

In pillole...

Dal primo pomeriggio raduno sfilanti in piazza S. Maria Maggiore, con musica DJ Judici & Molinoir

Ore 14.30 partenza per il circuito: piazza Santa Maria Maggiore-via Piandellavalle-via Sant’Agostino-piazza San Pietro-via Meridiana-piazza Cesare Battisti-via Beccaria-piazza Ferrero-piazza Ellero-via Alessandria-piazza San Pietro

Ore 16 circa: festa in piazza San Pietro con musica DJ Judici & Molinoir

Ore 18: la festa con musica prosegue in piazza Santa Maria Maggiore

Per tutto il pomeriggio, in piazza Ellero, “Villaggio dei bambini” con gonfiabili, giochi ed attrazioni, street food in piazza Ellero e piazza Santa Maria Maggiore, voli vincolati in piazza Ellero e in piazza Repubblica e omaggi per bambini e le loro famiglie in piazza Roma.

La prossima domenica, 9 marzo, appuntamento con la grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi sul tradizionale circuito di Breo.