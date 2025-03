Domenica di Carnevale in Granda con sfilate da Mondovì a Saluzzo, maschere e giochi per bambini

Con il primo week end di marzo arrivano esplode il Carnevale in tutta la Granda: sfilate, carri allegorici, maschere e giochi per bambini in tantissime località.

Ancora numerose le rappresentazioni teatrali e i concerti, per tutti i gusti, associati a visite culturali, mostre, passeggiate nella natura, esperienze nell’arte, spettacoli per famiglie, laboratori, eventi sportivi ...

Non resta la scelta di dove trascorrere il fine settimana, consultando sempre gli aggiornamenti metereologici e le eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Domenica 2 marzo, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

CARNEVALE RAGAZZI

Domenica 2 marzo dalle 14.30 con partenza da piazza Garibaldi, sfilata della 44a edizione del “Carnevale Ragazzi”, con vari gruppi iscritti e 2890 partecipanti. Info:

manifestazioni@comune.cuneo.it

ALBA

ALBA WALKING TOUR

Domenica 2 marzo il tour guidato nella Città Creativa UNESCO per la Gastronomia tocca gli edifici più importanti del centro. Info: https://www.visitlmr.it

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 2 marzo torna il tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita all'interno della chiesa di San Giuseppe in Via Vernazza 6. Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Info: ambientecultura.it

ALBA

JAZZ

Domenica 2 marzo, alle ore 11, in Sala Riolfo, Cortile della Maddalena, “Il jazz: racconto di una rivoluzione musicale attraverso la storia e la società americana” con Giovanni Scotta al pianoforte.

Info: info@albamusicfestival.com

BRA

WALKING TOUR

Domenica 2 marzo con partenza ore 15.30 dall’Ufficio Turistico in Via Cavour 6, tour guidato per le vie della città del BuonVivere, dove nacque il movimento internazionale Slow Food. Info: https://www.visitlmr.it

CHERASCO

LEZIONI DI ASCOLTO

Domenica 2 marzo, alle ore 17, presso la chiesa di San Gregorio, la Rassegna Musicale Condivisa “D’Accordi musicali” presenta il concerto “Il Viaggio” con la flautista Mariacarla Cantamessa.

Info: 0172/427050.

DOGLIANI

MUSICAL

Domenica 2 marzo alle 16.30 al Teatro Sacra Famiglia la compagnia teatrale di Carrù “Once upon a time” porterà in scena il musical “Agrabah- Alladin what if”. Info e prenotazioni: 0173/70210 o whatsapp 334 56 29 569.

FRASSINO

LA BAJO

Domenica 2 marzo, dalle 11 alle 18 prosegue la festa della “Bajo de l’Ubac”. Il corteo dei 24 personaggi della tradizione raggiungerà Borgata Grande, Meira la Cà e il capoluogo.

GOVONE

CARNEVALE IN FAMIGLIA

Domenica 2 marzo, il “Carnevale in famiglia” animerà la piazza del paese e le stanze del castello ospiteranno attività organizzate dai ragazzi dell’associazione govonese TempoXTe. Info: Comune di Govone 0173/58103.

GUARENE

IL FRITTO MISTO

Domenica 2 marzo, alle ore 13, presso la Palestra di Frazione Vaccheria di Guarene, in Via Mulino Vecchio 1, ecco servito il “Fritto misto”. Info: 328 54 85 173.



MANTA

POLENTATA DI CARNEVALE

Domenica 2 marzo in Piazza del Popolo, alle ore 16.30, comincia la Polentata di chiusura delle feste di carnevale.

MONDOVÌ

LOST SOULS

Per tutto il week end sarà visitabile la mostra “Lost Souls” presso il Museo della Stampa di Mondovì, nell’orario 10 - 19. Info: https://www.museostampamondovi.it/

MONDOVÌ

NON SOLO MIMOSE

Nel week end, apertura della 14a edizione della mostra di pittura "Non solo Mimose”, collettiva di pittrici e artiste Fidapa. La mostra, presso l'Antico Palazzo di Città, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18, con ingresso libero e gratuito. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ

Domenica 2 marzo la sfilata dei gruppi mascherati nel centro storico. Dal primo pomeriggio raduno sfilanti in piazza S. Maria Maggiore, con musica DJ Judici & Molinoir. Alle 14.30 partenza per il circuito: piazza Santa Maria Maggiore-via Piandellavalle-via Sant’Agostino-piazza San Pietro-via Meridiana-piazza Cesare Battisti-via Beccaria-piazza Ferrero-piazza Ellero-via Alessandria-piazza San Pietro dove si terrà la festa dei gruppi mascherati.

Per tutto il pomeriggio, in piazza Ellero, “Villaggio dei bambini” con gonfiabili, giochi ed attrazioni, street food in piazza Ellero e piazza Santa Maria Maggiore, voli vincolati in piazza Ellero e in piazza Repubblica, in piazza Roma omaggi per bambini e le loro famiglie



SALUZZO

CARNEVALE

Domenica 2 marzo: grande sfilata dei carri allegorici per il 97° Carnevale Città di Saluzzo. Info: https://fondazionebertoni.it/