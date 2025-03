Juve-Verona, Thiago Motta: "Sento la fiducia della società e dei giocatori"

(Adnkronos) - "Sono stati giorni non facili perché perdere una partita come l'abbiamo persa non è facile". Thiago Motta e la Juventus provano a ripartire dopo la sconfitta contro l'Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia.

"Allo stesso tempo il nostro dovere, il nostro lavoro è quello di pensare alla prossima partita e prepararci, allenarci, ed essere pronti ad affrontare la prossima avversaria al massimo. Il nostro avversario domani è il Verona sarà complicato però allo stesso tempo abbiamo una grande energia e una grande voglia di trasformare questa nostra arrabbiatura e dimostrare domani, in campo, di essere superiori all’avversario e di fare tre punti", dice alla vigilia della sfida con il Verona.

La Juve può approfittare dei pareggi in vetta delle prime tre e accorciare in classifica. "Siamo sempre scesi in campo per vincere, in questo momento ancora di più e in ogni partita scenderemo in campo per dare il nostro massimo. La nostra ambizione è di sommare 3 più 3 per arrivare al nostro obiettivo. Dobbiamo mettere tutta la nostra energia per fare una grande partita tecnica, fisica e di carattere per vincere", prosegue Motta.

"I giocatori hanno provato vergogna dopo Empoli? C'è una grandissima delusione da parte di tutti. Ero arrabbiato dopo questa partita perchè voglio molto bene ai miei giocatori e perchè li conosco. Se sento la fiducia di società e giocatori? Sì", aggiunge Thiago Motta.