Meloni a Starmer “Evitare che l’Occidente si divida”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - "In questo momento è molto importante che ci parliamo, che ci coordiniamo. Grazie per avere convocato il vertice sull'Ucraina. Siamo tutti molto impegnati per l'obiettivo che vogliamo tutti raggiungere, cioè una pace giusta e duratura per l'Ucraina". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi al Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, nel corso del bilaterale a Downing Street."Penso - ha aggiunto - che sia molto, molto importante che evitiamo il rischio che l'Occidente si divida. E penso che in questo il Regno Unito e l'Italia possano svolgere un ruolo importante nella costruzione di ponti". "Ho proposto una riunione tra gli Stati Uniti e i leader europei perchè se ci dividiamo saremo tutti più deboli", ha sottolineato la premier Meloni.- foto Ipa agency -(ITALPRESS).