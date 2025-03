Oscar 2025, stanotte la cerimonia: chi sono i favoriti e dove vederla

(Adnkronos) - Manca poco al momento più importante dell'anno per il cinema mondiale: la notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo (per il fuso orario italiano) si terrà, a Los Angeles, la 97ma edizione dei premi Oscar. La conduzione è affidata per la prima volta al conduttore televisivo, produttore e comico Conan O'Brien.

Nella corsa alla statuetta per il Miglior film, il favorito dei bookmaker è 'Anora' di Sean Baker, già vincitore della Palma d'Oro a Cannes, offerto a 1,43 su Planetwin365 e 1,50 su Snai. Ma occhio alla rimonta di 'Conclave' di Edward Berger, sceso a tre, in lavagna, dopo il successo ai Sag Award. Gli attori sono infatti la categoria più numerosa di votanti agli Oscar e sei volte negli ultimi dieci anni la pellicola vincitrice si era aggiudicata anche il premio Sag. Più staccato 'The Brutalist', a 7. Lanciatissimo dopo la conquista del Golden Globe, ha perso terreno nel proseguimento della stagione dei premi. Il film di Brady Corbet dovrebbe rifarsi però con il miglior attore: Adrien Brody, trionfatore ai Golden Globes, è infatti in pole a 1,43, ma è ancora della partita il Bob Dylan di Timothee Chalamet in 'A Complete Unknown', a 2,50, già vincitore ai Sag.

Per la statuetta di miglior attrice è duello fra la veterana Demi Moore in 'The Substance' (premiata a Golden Globes e Sag) a 1,40, e la stella emergente di 'Anora' Mickey Madison, offerta a 2,75. Corsa a due anche per la Miglior regia: Baker, a 1,50, e Corbet, a 2,05, staccano tutti gli altri. Sembra già scritto il copione per i migliori attori non protagonisti con Kieran Culkin per 'A real pain' e Zoe Saldana per 'Emilia Perez' proposti entrambi a 1,02 dopo aver fin qui dominato la stagione dei premi. Molta incertezza invece per il Miglior film internazionale: il brasiliano 'Io sono ancora qui', in pole a 1,70, ha infatti superato, in quota, il francese 'Emilia Perez', nettamente favorito fino a poche settimane fa e ora proposto a 1,95 dopo le polemiche per dei post razzisti sui social che hanno coinvolto l'attrice protagonista Karla Sofia Gascon.

Nel corso della serata ci sarà anche un po' d'Italia. Tra le candidate come Miglior attrice non protagonista c'è anche Isabella Rossellini, per il ruolo di suor Agnes in 'Conclave'. "Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Con l'avanzare dell'età, questo non accade più così di frequente e mi manca soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per festeggiare con me questo grande onore", ha detto l'attrice quando ha saputo di essere rientrata nelle nomination.

Sul palco del Dolby Theatre di Hollywood vedremo poi Alba Rohrwacher. Non è tra i candidati, ma è stata scelta per annunciare e consegnare una delle preziose statuette, dopo essere apparsa di recente nel film 'Maria' al fianco di Angelina Jolie e Pierfrancesco Favino.

La cerimonia di premiazione della 97esima edizione degli Academy Awards andrà in onda su Rai 1 e su RaiPlay, domenica 2 marzo dalle 00.15, con 'Oscars - La notte in diretta'. Alberto Matano seguirà in diretta la cerimonia con giornalisti e esperti cinematografici: Giovanna Botteri, Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga, Paolo Mereghetti, Piera Detassis, Laura Delli Colli, Federico Pontiggia e Paolo Sommaruga. In collegamento dal red carpet del Dolby® Theatre di Los Angeles l’inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

La diretta sarà preceduta da uno speciale Tg1 sui momenti più iconici della storia degli Oscar in onda alle 23.35. Gli spettatori avranno la possibilità di selezionare anche la modalità lingua originale per poter seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.