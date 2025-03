Saliceto al voto, Giovanni Genta annuncia la candidatura a sindaco

Per le prossime elezioni comunali, che saranno indette per la primavera di quest’anno, saranno almeno due le liste in corsa per il municipio di Saliceto.

A candidarsi come sindaco, con il sostegno della lista, “Insieme per SALICETO”, Giovanni Genta.

"Tale lista - spiegano dal gruppo - è composta, al fine di rimarcare il legame con il territorio, da persone residenti a Saliceto o comunque di origine salicetese e con esperienze nelle precedenti Amministrazioni comunali, nella Pro Loco ed in importanti attività lavorative e professionali".

Le persone raggruppate nella lista dal candidato Sindaco sono, ad oggi: Francesca Falbo, Gabriele Gallesio, Filippo Magliano, Samuele Prato, Gianni Pregliasco, Daniela Querci e Giustino Sismondi.

“L’obiettivo che ci poniamo – dicono i componenti della lista - è di amministrare il paese con volontà e determinazione, forti del fatto che siamo sul territorio da anni e ne conosciamo le esigenze. È nostra intenzione promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle persone che intenderanno contribuire alla buona riuscita dei progetti.

Il nostro programma elettorale si sviluppa lungo tre differenti direttrici, che vanno dall’organizzazione, alle attività di ordinaria amministrazione, per arrivare alla programmazione di interventi per il futuro del paese.

Dal punto di vista organizzativo – continuano i candidati - riteniamo necessario ed urgente ricostituire la struttura delle risorse umane degli uffici comunali, in quanto, senza di essa, sarà impossibile mettere in atto in tempi ragionevoli ogni altra azione del programma.

Ci dedicheremo inoltre a coinvolgere TUTTE le Associazioni di volontariato senza le quali l’azione dell’Amministrazione risulterebbe incompleta in settori importanti quali la salute, la Protezione Civile, l’ organizzazione degli eventi, la diffusione della cultura, l’attenzione alle problematiche ambientali, la pratica dello sport, la gestione del tempo libero…

Siamo infatti convinti che è dal coinvolgimento, dalla sinergia e dalla collaborazione fra i vari enti che possono nascere iniziative di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di vita di un piccolo paese come il nostro.

Ci impegneremo altresì a portare a termine gli interventi oggi in corso ed a ricercare finanziamenti da utilizzare per i progetti più urgenti da realizzare sul territorio, quali il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, l’adozione di un nuovo piano cimiteriale, la riqualificazione dell’Area camper e la manutenzione straordinaria dell’Area Verde.

In merito al nostro “piano per il futuro”, considerando la vocazione del nostro territorio, riteniamo che esso non possa prescindere dal turismo e dallo sviluppo delle attività artigianali ed agricole.

Sul fronte del turismo, intendiamo perseguire la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di Saliceto, rendendolo fruibile da parte di tutti.

La condizione essenziale perché questo possa avvenire risiede nella ricerca della pulizia e nel miglioramento dell’immagine del paese, nella riqualificazione dei parchi e della ripa del Castello e nell’abbellimento di alcune zone oggi trascurate.

Per quanto riguarda il Castello continueremo con le iniziative già in essere, in termini di visite guidate, master musicali, spettacoli, manifestazioni e, nel contempo, intendiamo utilizzare i locali oggi vuoti per creare un “castello-museo”.

Nell’ambito produttivo porteremo avanti azioni di supporto alle attività agricole, cercando di dare nuovo impulso alle coltivazioni tipiche delle Langhe, in un contesto di continua salvaguardia dell’ambiente.

In questo senso dichiariamo già fin d’ora la nostra contrarietà al termovalorizzatore, per non vanificare, tra l’altro, quei processi di risveglio e di ripresa delle attività agricole, artigianali ed agrituristiche registratesi negli ultimi anni.

In sintesi – concludono i membri della lista “Insieme per SALICETO” – i settori di intervento sono tanti, le problematiche in alcuni casi sono complesse, ma ci teniamo a ribadire che metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza e ad assicureremo tutto il nostro impegno per realizzare qualcosa di concreto e di utile per il futuro del nostro paese”.