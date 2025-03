Trovato corpo nell'Adda, potrebbe essere di Jhoanna Nataly Quintanilla

(Adnkronos) - È stato trovato nell’Adda, all’altezza di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, il cadavere di una donna, che potrebbe essere Johanna Nataly Quintanilla, la babysitter di origine salvadoregna del cui omicidio è accusato il compagno Pablo Gonzalez Rivas.

Dopo la scomparsa della donna da Milano il 24 gennaio, Rivas è stato fermato il 7 febbraio con l'accusa omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dal rapporto di convivenza, e occultamento di cadavere .

Contro il 48enne - che solo una settimana dopo aveva denunciato "l'allontanamento volontario" - ci sono le telecamere della zona.

"Non volevo, stavamo facendo un gioco erotico", aveva affermato il 48enne con gli inquirenti per spiegare la morte . Ma per il gip di Milano Anna Calabi, che ha convalidato l'arresto in carcere, l'uomo "ha commesso un omicidio aggravato dai futili motivi nei confronti della compagna convivente. Ciò che indubbiamente assume preminente rilievo è proprio la modalità dell'azione criminosa. Egli immediatamente dopo avere cagionato la morte della propria compagna, ha agito con lucidità per liberarsi del cadavere".