Ursula von der Leyen “La via per pace è la forza, l’Ue sostiene Kiev”

ROMA (ITALPRESS) - "La strada per la pace è la forza. La debolezza genera altra guerra. Sosterremo l'Ucraina, intraprendendo allo stesso tempo un aumento della difesa europea". Così su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando di stare andando a Londra "per evidenziare il continuo sostegno dell'Europa all'Ucraina che può portare a una pace giusta e duratura in Ucraina".- foto Ipa agency -(ITALPRESS).