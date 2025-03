Volley A2/F: la Bam Mondovì prova a ripartire; Al PalaManera, oggi alle 17 arriva l’Hermaea Olbia

Tre impegni casalinghi per rialzarsi e continuare a credere in una salvezza sempre più difficile. La BAM Mondovì, domenica alle ore 17, torna in campo per affrontare al PalaManera la Resinglass Hermaea Olbia, per la prima di tre gare consecutive casalinghe di questa Pool Salvezza. Dopo la sfida con le sarde di coach Dino Guadalupi, le rossoblù ospiteranno l’Albese Como e la Tenaglia Abruzzo. Per la Bam Mondovì, reduce dalla pesante sconfitta in casa dell’Offanengo, non ci sono alternative plausibili: occorre vincere e accorciare le distanze dalle dirette inseguitrici. Nelle ultime uscite stagionali contro Castelfranco Pisa e Concorezzo, d’altronde, il PalaManera si è dimostrato alleato delle pumine.

Tra le mura amiche, infatti, Viscioni e compagne sembrano avere una marcia in più rispetto alle gare in trasferte, dalle quali sono giunti solo 4 punti dei 33 a disposizione. Casa dolce casa?

Lo scopriremo in questi tre partite decisive per il cammino del Puma. In questa prima sfida si assisterà anche a una sorta di “derby delle ex in cabina di regia, visto che le due palleggiatrici titolari sono due ex: Laura Pasquino (Olbia) e Dana Schmit (Mondovì). Da ricordare che per questo match, così come per la prossima gara contro l’Albese Como, chi si presenterà al botteghino del PalaManera in maschera riceverà un biglietto omaggio per assistere all’incontro. Arbitri designati per questa gara sono Roberto Guarnieri e Davi Kronaj. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.