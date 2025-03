Alba discute delle opere contro il dissesto idrogeologico: "Il progetto dello scolmatore del rio Misureto da rivedere nella seconda fase"

Il tema della difesa dal dissesto idrogeologico è tornato al centro del dibattito nel Consiglio Comunale di Alba, con il consigliere Massimo Reggio (Alba Domani) che ha sollevato la questione delle opere di regimazione idraulica avviate dalla precedente Amministrazione – della quale lo stesso Reggio faceva parte come assessore ai Lavori pubblici – e delle risorse necessarie per il loro completamento.

Tra gli interventi principali, Reggio ha ricordato gli scolmatori di via De Gasperi (verso Ricca) e strada Osteria (Mussotto), il canale e l’area di laminazione di strada Ballerini (zona San Cassiano), nonché lo scolmatore del rio Misureto (nel quartiere Moretta), sottolineando come tali infrastrutture necessitino di ulteriori investimenti per garantirne la piena funzionalità. "Per il rio Misureto, il secondo lotto è stato progettato, ma servono fondi per portarlo a termine. Lo stesso vale per il comparto di San Cassiano e per lo scolmatore di strada Osteria, il cui canale dovrebbe essere prolungato fino al torrente Riddone", ha affermato il consigliere.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio, che ha chiarito l’approccio dell’attuale Amministrazione. "Il primo lotto del rio Misureto è in fase di esecuzione e riguarda il tratto dalla rotatoria tra corso Enotria e corso Langhe fino allo sbocco nella Cherasca. Per il secondo lotto, progettato con un costo stimato di circa 1,9 milioni di euro, è necessario rivedere il progetto alla luce del nuovo Codice degli Appalti e delle criticità emerse nella realizzazione della prima fase". Fenocchio ha spiegato che si sta lavorando per reperire i fondi necessari e aggiornare il piano dell’opera.

Sul fronte del comparto di San Cassiano, l’assessore ha precisato che il primo lotto di interventi è stato completato in strada Ballerini, mentre la progettazione della seconda fase, riguardante la zona tra strada Ballerini e corso Barolo, è in fase di approvazione e prevede un investimento di circa 40.000 euro. "L’obiettivo è completare la messa in sicurezza idraulica di quest’area, con tempi di esecuzione stimati in circa 60 giorni", ha aggiunto Fenocchio.

Per quanto riguarda lo scolmatore di strada Osteria, l’assessore ha spiegato che la precedente Amministrazione ha avviato i lavori partendo dal lotto di monte, mentre la parte a valle, che necessita ancora di finanziamenti, resta da completare. "Stiamo valutando le risorse da destinare all’intervento per garantirne la piena operatività, perché queste opere hanno senso solo se realizzate nella loro interezza".

Tra gli interventi in programma, Fenocchio ha menzionato anche la sistemazione del canale Ex-Enel, nel tratto tra la presa dell’acquedotto in località Gamba di Bosco e viale Masera, con un investimento di circa 150.000 euro per migliorare la gestione delle acque in quell’area. Inoltre, sono previste opere di regimazione tra corso Piave e corso Europa, che coinvolgono anche iniziative private per la gestione delle acque provenienti dalle zone collinari di Santa Rosalia e Castelgherlone. "L’attraversamento di corso Europa è una delle questioni più complesse, ma stiamo lavorando per definire una progettualità che garantisca un efficace deflusso delle acque verso il rio Berlotto e, infine, il fiume Tanaro".

La discussione in Consiglio ha evidenziato la necessità di un piano di interventi strutturati per affrontare il rischio idrogeologico in città, con la minoranza che accusa la Giunta di aver tagliato fondi già previsti e l’Amministrazione che ribatte sottolineando l’importanza di una pianificazione attenta e sostenibile.